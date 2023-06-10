«Упали тяжеленные куски». В Якутске в квартире жилого дома обвалился потолок

Фото: соцсети

Недоброе утро наступило для жителей дома №8 по улице Кеши Алексеева. Около восьми часов утра 10 июня в квартире жительницы Якутска Аллы Титовой начал трещать потолок, раздался грохот и стали падать бетонные куски, пишут издания «Якутск вечерний» и SakhaDay.

«К счастью, никто не пострадал. По странной случайности мы вчера делали перестановку, и убрали детскую кровать, находившуюся аккурат под разрушившимся сегодня местом», — говорит Алла.

Фото: соцсети

Квартира однокомнатная, а дом признан аварийным с 2019 года. По словам Аллы, потолок до сих пор трещит, а в квартире находиться попросту небезопасно. Люди в срочном порядке уехали к родственникам.

«Сейчас потолок трещит, думаю, что может еще обвалиться. Упали такие тяжеленные куски», — добавила женщина.

В УК «Юнион», который обслуживает дом, сначала не восприняли ситуацию всерьез. Как говорит Алла, ей сперва ответили, что бригаду отправят в понедельник.

Однако, как позже сообщили «КП-Якутии» в управляющей компании, сотрудники все же съездили на место происшествия и увидели, что потолок рушится по всей квартире. Поэтому по этому случаю будет создана аварийная комиссия, которая займется вопросом.

«Мы уже были там, начальство в курсе. Будет создаваться комиссия», — кратко ответили в диспетчерской.

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