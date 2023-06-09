Инвалида-колясочника вытащили через окно из горящего дома в Мирном Якутии

Фото: МЧС Якутии

7 июня в городе Мирном произошел пожар в многоквартирном двухэтажном доме, были спасены 10 человек, передает пресс-служба МЧС Якутии.

К моменту прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, а точнее кухня. Огонь уже перекинулся на кровлю и соседнюю квартиру.

В коридоре стояли густой дым и высокая температура, поэтому людей решили вытащить через окна. Огнеборцы приставили лестницы и начали эвакуировать жильцов. Но тут возникла проблема — один из них оказался инвалидом-колясочником.

Огонь все разгорался, времени оставалось все меньше. Тогда инструктор по вождению пожарной машины Дмитрий Доржиев быстро развернул автомобиль и приставил подъемник. Сделать это было непросто, так как площадка была очень узкой. Но профессионал справился. И гражданина спасли.

Фото: МЧС Якутии

После эвакуации пожарные приступили к поиску возможных пострадавших, оставшихся на втором этаже. Одна женщина надышалась угарным газом, ее передали медикам.

Пожар потушили. Огонь повредил две квартиры, коридор общего пользования и кровлю — общая площадь 90 кв.метров.

Дознаватели ведут расследование причины возгорания. Наиболее вероятная версия — аварийный режим работы электрооборудования.

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