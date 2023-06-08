В Якутске сотрудники УФСИН стали участниками ДТП с ребенком

Фото: SakhaDay

В Якутске вечером 7 июня в соцсетях распространились фотографии ДТП, произошедшего во дворе дома по улице Короленко, 21/1.

Автор фото утверждал, что сотрудники УФСИН по Якутии в белой машине сбили ребенка. Однако оказалось, что мальчик сам врезался в медленно едущую машину, соответствующее видео с камеры наблюдения опубликовало ГИБДД Якутии.

«6-летний мальчик, следуя на велосипеде, наехал на левую боковую часть автомашины Toyota Premio», — говорится в сообщении.

В момент аварии малыш и его приятель на самокате были без сопровождения, у них отсутствовали велошлем и другие средства защиты. Водитель автомашины был трезв.

В результате ДТП мальчик получил закрытый перелом и ушибленную рану голени и был госпитализирован в травматологическое отделение. Для установления всех причин и обстоятельств происшествия возбуждено административное расследование.

В ГИБДД попросили водителей быть очень внимательными при движении по дворовым территориям и жилым зонам, а родителей — сопровождать малышей до 7 лет и обеспечить юных велосипедистов защитными шлемами и экипировкой.

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