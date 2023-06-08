Мусор – в дело. В Якутске уложат тротуар из переработанного пластика

Фото: мэрия Якутска

Необычный эксперимент с переработанными отходами из пластика проведут в Якутске – из вторсырья в порядке эксперимента уложат тротуар в районе автовокзала.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска со ссылкой на заместителя главы по городскому хозяйству Егора Кардашевского, который посетил производственную базу Якутской экологической компании.

Фото: мэрия Якутска

О работе этой компании «КП – Якутия» мы уже не раз писали. Предприятие выпускает в городе полимерпесчаные изделия из вторсырья. Мощности предприятия позволяют ежедневно производить до 100 кв. м. тротуарной плитки и до 50 кв. м. брусчатки, кроме того, изготавливают бордюры и скамейки. В качестве основного сырья выступают пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты.

Фото: мэрия Якутска

Станок для обработки стекла представляет собой конвейерную линию с молотковой дробилкой, способной превратить банки и бутылки в мелкую стеклянную крошку. Этот материал может быть использован, к примеру, при производстве тротуарной плитки, что уменьшит расходы на песок.

Фото: мэрия Якутска

– Заявленная прочность изделий, согласно лабораторным исследованиям, отвечает необходимым требованиям. Поэтому, в качестве эксперимента уложим такой плиткой тротуар в районе автовокзала, оценим воздействие техникой и морозами, – отметил Кардашевский.

Фото: мэрия Якутска

Он добавил, что с точки зрения экономики, данный вид материалов сопоставим со стоимостью классической бетонной плитки, однако, концепция переработки бытовых отходов положительно скажется на санитарном состоянии города.

– Кроме того, тему раздельного сбора мусора никто не отменял, нам надо двигаться в данном направлении, – говорит заммэра. В качестве примера руководитель предприятия Сергей Петров привёл уличную скамейку, на производство которой уходит порядка 5000 бывших в употреблении полиэтиленовых пакетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске запустили переработку стеклотары (подробнее)

Пойдем сдавать бутылки. В 2023 году в Якутске начнется прием стеклянной тары на переработку (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.