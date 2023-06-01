Стань археологом, не выезжая из города. В Якутске набирают молодых людей для самых масштабных археологических раскопок

Фото: News.Ykt.Ru

Признайтесь, вы бы хотели примерить на себя шляпу Индианы Джонса и погрузиться в археологические раскопки, но все как-то не удавалось. То ехать надо далеко, то пугала лагерная жизнь в поле без городских удобств.

Сейчас у вас появилась возможность стать участником археологической экспедиции, не выезжая за пределы города. В июне начинаются археологические раскопки на месте бывшей городской бани по улице Чернышевского. Здесь собираются воздвигнуть 12-этажный отель Cosmos. А перед этим нужно провести археологическое исследование, ведь это историческая часть города, где строили дома уже в конце XVII - начале XVIII веков.

Археологический отряд «Диринг» в составе Приленской археологической экспедиции Арктического научно-исследовательского центра Якутии имеет солидный опыт в плане раскопок. Но им нужны молодые люди для работы на месте раскопок и камеральной обработки материалов.

– Специальная профильная подготовка не обязательна, но опыт полевых работ приветствуется. Мы готовы поделиться своим опытом полевых работ и рассказать вам о премудростях профессии археолога-полевика. Наиболее заинтересованных и хорошо проявивших себя мы готовы принять в наш археологический отряд, – говорится в сообщении.

В 2032 году город Якутск будет отмечать свое 400-летие и эти работы станут хорошим вкладом в изучение его исторического прошлого, станут своего рода данью памяти нашему любимому городу.

Условия работы:

Сроки проведения работ: июнь – сентябрь 2023 года.

График: шесть дней в неделю.

Оплата 1500 руб/сут. + суточные 500 руб/сут. для обеда

Связаться с нами: +79963171159 (Охлопков Валерий) Или вступить в группу ватсап по этой ссылке.

Напомним, что начало самых масштабных в истории города Якутска раскопок общей площадью 2 тыс. кв.м. перенесли с мая на июнь. Их планируется провести на месте старой Центральной бани по улице Чернышевского, где будут строить 12-этажный отель Cosmos.

Недалеко от этого места располагался первый острог в долине Туймаада, что делает это место привлекательным для археологов. На земельном участке, отведенном под строительство гостиничного комплекса, находится объект археологического наследия – культурный слой исторической части Якутска XVII – начала XX веков.

К работам на участке планируется привлечь примерно 50-60 человек: археологов, экспертов, рабочих и волонтеров.

Появление в Якутске новой гостиницы на месте снесенной Центральной бани обсуждается уже 6 лет. В феврале АО «РИК Плюс» объявила, что уже в этом году намеревается получить разрешение на строительство отеля Cosmos.

– Разработана архитектурно-функциональная концепция. В этом году предстоит завершить разработку проектно-сметной документации, пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство, – сообщала компания.

В прошлом году работы были приостановлены до проведения археологических спасательных работ. Подрядная организация в лице Республиканской инвестиционной компании согласилась передвинуть сроки начала строительства на год.

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