Школьник из Якутии сыграл главную роль в киножурнале «Ералаш»

Фото: скриншот видео

Ученик седьмого класса Сунтарского политехнического лицея-интерната Давид Зорин прошел огромный кастинг из сотен детей из разных регионов страны и трижды сыграл главную роль в любимом детьми юмористическом киножурнале «Ералаш».

Об этом рассказала администрация Сунтарского района в своем телеграм-канале.

Харизматичного мальчика кинематографы заметили в весьма необычном для этого месте — на научно-практической конференции «Шаг в будущее» в Сочи. Давид приехал туда, чтобы представить свою научную работу. Как известно, школьники из Якутии попадают на эту конференцию после победы или занятия призовых мест на республиканской НПК.

Давид с ранних лет занимается наукой. Любовь к ней ему привил дедушка — директор и основатель политехнического лицея Олег Сосин. Мальчик интересуется физикой, биологией, политикой, кроме того, свободно владеет иностранным языком. И планирует стать дипломатом.

Помимо Сочи, его пригласили еще в международный исследовательский лагерь в Иссык-Куле.

И вот теперь у него неожиданно обнаружился актерский талант. Получив приглашение на кастинг от столь именитых кинематографов, он, конечно же, попробовал свои силы и там. И прошел! Его утвердили сразу на главную роль, причем в трех сериях.

Пожелаем Давиду успеха и новых побед!

Справка от «КП — Якутия»

Юмористический киножурнал «Ералаш» выпускается с 1974 года. До Давида известно об одном актере из Якутии, который в нем снимался. Это заслуженная артистка России Марина Левтова, родившаяся в Нерюктяйинском наслеге Мегино-Кангаласского района ЯАССР. Она исполнила роль каскадера, учительницы в выпуске №35 «Опасная работа». Ей тогда было 23 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.