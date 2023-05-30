«Народ сам выбрал своих победителей». Руслан Платонов о прошедшем праймериз в Якутии и политических сюрпризах

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30 мая в Якутске прошла пресс-конференция руководителя регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руслана Платонова. Рассказываем самые интересные заявления.

«Предварительное голосование – это только половина половины дела»

Летом начинается самая активная часть. Призываю кандидатов погрузиться в общественную жизнь. Предварительное голосование – это только половина половины дела. Самое главное – это инициативность и «настоящность».

Тот человек, который сегодня ради галочки участвует в субботниках и пропадает через 15 минут, – это одно. А если тот, кто действительно программные дела ведет, уже законодательные инициативы пишет, уже собирает решения по вопросам местного значения, – это у нас уже потенциальный кандидат. Никакие былые заслуги считаться не будут. Тот который сегодня выиграл праймериз, и тот, кто проявляет активность по решению вопросов в округе, – тот человек у нас, конечно, выиграет.

«Политические сюрпризы»

Были кандидаты, про которых думали, что они победят. Но возникли политические сюрпризы. Это говорит о том, что не было никаких фальсификаций, никаких фокусов.

Вся процедура голосования – от регистрации до подсчета голосов – проходила в электронном формате, с применением технологии блок-чейн и двухфазовой защитой данных. Соответственно, обеспечен максимальный уровень прозрачности процедуры – как на этапе голосования, так и после него.

Все проголосовавшие могут проверить корректность учета своего бюллетеня с помощью электронного ключа, который система автоматически сформировала во время процедуры для каждого отдавшего голос

«Мы никого не сливали, народ сам выбрал своих победителей»

Корреспондент «КП — Якутия» попросил лидера якутских единороссов Руслана Платонова прокомментировать версию, что многих известных лиц на праймериз «слили» из-за их токсичности и негативного шлейфа в СМИ, поставив их, например, с другими сильными кандидатами или вообще в другом округе.

Сам Руслан Платонов категорически опроверг эту версию, сказав, что выбор делает народ.

– Слить это понятие растяжимое. Как можно сливать, если человек участвует. Значит, были какие-то причины. Где-то кому-то не помог в свое время. Я считаю, что выборы — это река. Одномандатники плывут вплавь сами через реку, а список — это лодочка, где сидят наши кандидаты. А река — это Рубикон, полный народу.

И если кандидат действительно настоящий, хороший, если он помогает людям, слышит их и поддерживает, то он может пройти этот Рубикон. А если нет, то его могут остановить люди. Выбор делает народ. А в лодочке человек отвечает не за себя, а за партию, за организацию. С теми кандидатами, с которыми он идет».

Стали первыми по количеству проголосовавших в России

В Якутии приняли участие более 500 кандидатов-участников ПГ и 90 тысяч избирателей. Таких цифр наша республика еще не видела никогда ранее – конкуренция среди кандидатов, а также активность избирателей - самые высокие за последние годы!

Также мы установили абсолютный рекорд, став первыми в России по количеству проголосовавших. Свое мнение высказал каждый 7-й житель республики, обладающий правом голоса.

Виктор Лебедев — рекордсмен по итогам явки в праймериз

По итогам праймериз известный спортсмен и генеральный директор «Саханефтегазсбыт» Лебедев набрал 5104 голоса по Таттинско-Томпонскому избирательному округу для выдвижения в Госсобрание Ил Тумэн.

«Почему он так сделал, я не знаю»

На вопрос корреспондента «КП — Якутия» об экстравагантном поступке кандидата Станислава Красильникова (он поставил вместо своей фотографии фото кота и за это был исключен из списков для голосования), лидер якутских единороссов Руслан Платонов ответил, что о причинах поступка лучше спросить самого Красильникова.

«Человек может нормально участвовать в предварительном голосовании, может фотографию нормально поставить. Почему он так сделал, я не знаю», — сказал Платонов.

Почему в праймериз участвовало так много бюджетников и студентов?

Якутяне обратили внимание, что в праймериз участвовало очень много молодых ребят, например, студенты 2002 года рождения. Вот что об этом говорит Руслан Платонов:

— Айсен Николаев заявил, что будет участвовать каждый желающий. Также в этом году по всей стране стартовал проект «Политстарт». По этому проекту участвовало 147 молодых активных людей в предварительном голосовании.

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