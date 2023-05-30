Фото: yakutia.info
Учебный год позади, впереди — каникулы. А перед этим, конечно, День защиты детей. Представляем вам программу мероприятий, что будет и куда пойти с ребенком 1 июня.
Время: с 11:00
Что будет: чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика и механических головоломок; турнир по шашкам, национальным настольным играм, игре Го; эстафета, соревнование по спортивному туризму для семей; забег на беговелах и в ползунках; мастер-классы по точечной росписи на камнях, по ручной росписи на керамике, по изготовлению брелоков, значков, по резьбе по дереву, лепка из глины; мастер-классы от Ассоциации центров дополнительного образования; косплей.
Победители будут награждены медалями и дипломами, а всем участникам вручат сертификаты об участии.
Время: 11:00-15:00
Что будет: концерт; мастер-классы по макраме, сухому валянию, точечной росписи; выставка технического творчества; изготовление метательной модели самолета, вертушки (флюгер), спиннер — игрушка антистресс; гонки на самодельных машинах; мобильный технопарк «Кванториум», «Лаборатория безопасности».
12:00 — аниматоры, раздача подарков «Азбука», библиопарк;
13:00 — программа «Костюмер»;
15:00 — концерт «Дьиэрэй» и «Сардаана»;
16:00 — концерт «Гиркилэн»;
18:00 — мастер-класс Dance Generation.
Время: 11:00
Что будет: мастер-классы от олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сослана Рамонова и бронзового призера Олимпиады по стрельбе из лука Баира Баденова, танцора брейк-данса Роберта Антоняна, B-Boy ROBSUN Outstanding crew; турниры по брейк-дансу, шахматам и шашкам; мероприятия по направлениям — наука, спорт, креатив и искусство.
Время: с 12:00
Что будет: концертная программа с участием артистов цирка, студии танцев Yakutian Dance Center и др.; конкурс костюмов «Косплей»; рисунок на асфальте; 3D-библиотека, контактный зоопарк «Зоополис»; мастер-классы — аквагрим, дерево желаний, твистинг, изотерапия «Сделано с любовью».
Внимание: отличники учебы при предоставлении дневника получат поощрительные призы.
Время: 10:00-16:00
10:00-10:30 — музыкальный калейдоскоп;
10:30-11:00 — флешмоб «Летний позитив»;
11:00-11:15 — торжественная часть;
11:15-12:15 — игровая программа «Движение вперед!»;
11:15-13:00 — рисунки на асфальте «Мы рисуем детство»;
11:15-14:00 — концерт «Планета детства»;
11:15-16:00 — мастер-классы от педагогов допобразования этно-культурного центра «Айылгы» и центра художественного творчества ДДТ;
13:00-15:00 — детский шашечный турнир;
14:00-16:00 — ярмарка вакансий для несовершеннолетних «Мое трудовое лето 2023».
Вход: свободный
11:00-17:00 — выставка производственной техники «Сахатранснефтегаз»;
11:00 — книжная ярмарка «Айар»; экоакция «Собери мусора мешок — получи скидку на хот-дог»;
12:00 — квест-игра и конкурс рисунков на асфальте на тему «ПДД — навигатор»;
13:00 — концерт, мультфильмы;
14:00-15:00 — развлекательная программа с аниматорами;
15:00 — мастер-класс по рисованию от художника Октябрины Спиридоновой; парад колясок по мотивам якутских сказок. Телефон для записи: 8-964-422-21-97 (Наталья).
Время: с 11:00
Адрес: Ларионова, 1, пожарно-спасательная часть №6
Что будет: веселые покатушки на аэролодке «Север» и на квадроцикле под присмотром спасателей, танцевальная разминка, призы, детям и родителям расскажут о правилах безопасного поведения на воде и о пожарной безопасности.
Время: 12:00
Адрес: Билибина, 34
Что будет: бесплатное мороженое и напитки, аниматоры, танцевальная музыка и игры.
Дата: 31 мая, 1 июня
Время: 12:00, 15:00
Стоимость: 350 рублей для лиц до 18 лет
Регистрация: (4112) 33-52-79
Что будет: арт-медиация по выставке «Иван Шишкин. Живопись и графика»; квиз-игра «Я знаю!»; подвижные игры в музейном дворе.
Время: 17:00
Что будет: игры, конкурсы, танцы, флешмоб, шоу мыльных пузырей, аниматоры Маша и Медведь, мороженое при покупке билета на мультфильм.
Также 1 июня социальная столовая Якутска имени Ирины Гузовой проведет праздник для детей из многодетных, малоимущих семей, детского дома. Им нужна помощь — продуктами, подарками, призами, просто рабочими руками. Помочь им организовать праздник для детей можно по телефону 8 914-274-39-42.
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