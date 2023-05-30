Фото: yakutia.info

Учебный год позади, впереди — каникулы. А перед этим, конечно, День защиты детей. Представляем вам программу мероприятий, что будет и куда пойти с ребенком 1 июня.

Стадион «Туймаада» — семейный фестиваль JOYFEST-2023

Время: с 11:00

Что будет: чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика и механических головоломок; турнир по шашкам, национальным настольным играм, игре Го; эстафета, соревнование по спортивному туризму для семей; забег на беговелах и в ползунках; мастер-классы по точечной росписи на камнях, по ручной росписи на керамике, по изготовлению брелоков, значков, по резьбе по дереву, лепка из глины; мастер-классы от Ассоциации центров дополнительного образования; косплей.

Победители будут награждены медалями и дипломами, а всем участникам вручат сертификаты об участии.

Комсомольская площадь

Время: 11:00-15:00

Что будет: концерт; мастер-классы по макраме, сухому валянию, точечной росписи; выставка технического творчества; изготовление метательной модели самолета, вертушки (флюгер), спиннер — игрушка антистресс; гонки на самодельных машинах; мобильный технопарк «Кванториум», «Лаборатория безопасности».

Парк культуры и отдыха

12:00 — аниматоры, раздача подарков «Азбука», библиопарк;

13:00 — программа «Костюмер»;

15:00 — концерт «Дьиэрэй» и «Сардаана»;

16:00 — концерт «Гиркилэн»;

18:00 — мастер-класс Dance Generation.

Спорткомплекс «Дохсун» — фестиваль «Сайын!»

Время: 11:00

Что будет: мастер-классы от олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сослана Рамонова и бронзового призера Олимпиады по стрельбе из лука Баира Баденова, танцора брейк-данса Роберта Антоняна, B-Boy ROBSUN Outstanding crew; турниры по брейк-дансу, шахматам и шашкам; мероприятия по направлениям — наука, спорт, креатив и искусство.

Площадь Победы

Время: с 12:00

Что будет: концертная программа с участием артистов цирка, студии танцев Yakutian Dance Center и др.; конкурс костюмов «Косплей»; рисунок на асфальте; 3D-библиотека, контактный зоопарк «Зоополис»; мастер-классы — аквагрим, дерево желаний, твистинг, изотерапия «Сделано с любовью».

Внимание: отличники учебы при предоставлении дневника получат поощрительные призы.

Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой

Время: 10:00-16:00

10:00-10:30 — музыкальный калейдоскоп;

10:30-11:00 — флешмоб «Летний позитив»;

11:00-11:15 — торжественная часть;

11:15-12:15 — игровая программа «Движение вперед!»;

11:15-13:00 — рисунки на асфальте «Мы рисуем детство»;

11:15-14:00 — концерт «Планета детства»;

11:15-16:00 — мастер-классы от педагогов допобразования этно-культурного центра «Айылгы» и центра художественного творчества ДДТ;

13:00-15:00 — детский шашечный турнир;

14:00-16:00 — ярмарка вакансий для несовершеннолетних «Мое трудовое лето 2023».

Исторический парк «Россия — моя история»

Вход: свободный

11:00-17:00 — выставка производственной техники «Сахатранснефтегаз»;

11:00 — книжная ярмарка «Айар»; экоакция «Собери мусора мешок — получи скидку на хот-дог»;

12:00 — квест-игра и конкурс рисунков на асфальте на тему «ПДД — навигатор»;

13:00 — концерт, мультфильмы;

14:00-15:00 — развлекательная программа с аниматорами;

15:00 — мастер-класс по рисованию от художника Октябрины Спиридоновой; парад колясок по мотивам якутских сказок. Телефон для записи: 8-964-422-21-97 (Наталья).

Пожарно-спасательная часть в 203 мкр

Время: с 11:00

Адрес: Ларионова, 1, пожарно-спасательная часть №6

Что будет: веселые покатушки на аэролодке «Север» и на квадроцикле под присмотром спасателей, танцевальная разминка, призы, детям и родителям расскажут о правилах безопасного поведения на воде и о пожарной безопасности.

Поселок Геологов — открытие детской площадки

Время: 12:00

Адрес: Билибина, 34

Что будет: бесплатное мороженое и напитки, аниматоры, танцевальная музыка и игры.

Национальный художественный музей

Дата: 31 мая, 1 июня

Время: 12:00, 15:00

Стоимость: 350 рублей для лиц до 18 лет

Регистрация: (4112) 33-52-79

Что будет: арт-медиация по выставке «Иван Шишкин. Живопись и графика»; квиз-игра «Я знаю!»; подвижные игры в музейном дворе.

Фуд-корт ТРК «Азия»

Время: 17:00

Что будет: игры, конкурсы, танцы, флешмоб, шоу мыльных пузырей, аниматоры Маша и Медведь, мороженое при покупке билета на мультфильм.

Социальная столовая имени Ирины Гузовой

Также 1 июня социальная столовая Якутска имени Ирины Гузовой проведет праздник для детей из многодетных, малоимущих семей, детского дома. Им нужна помощь — продуктами, подарками, призами, просто рабочими руками. Помочь им организовать праздник для детей можно по телефону 8 914-274-39-42.

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