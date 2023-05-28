Якутский боксер Михаил Прокопьев стал чемпионом международного турнира в Хабаровске

Фото: Спорт Якутии

В Хабаровске завершился 47-й международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Якутянин Михаил Прокопьев в составе сборной России добился титула чемпиона, сообщает «Спорт Якутии».

На соревнование съехались 92 спортсмена и 29 спортсменок из 17 стран. В состав сборной России вошли два представителя Якутии Михаил Прокопьев и Михаил Варламов.

В наилегчайшем весе (до 49 кг) выступили всего два боксера: Михаил Прокопьев и вице-чемпион России Игорь Царегородцев из Татарстана. Единогласным решением судей спортсмен из Якутии победил со счетом 5:0.

Его земляк многократный чемпион Якутии и ДВФО Михаил Варламов не сумел пробиться в заключительный этап в весовой категории до 57 кг. Одним из первых его соперников стал финалист чемпионата России, призер Кубка мира Руслан Белоусов, который по итогам турнира и стал чемпионом.

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