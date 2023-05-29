«Телефон раскалился от звонков агентов»: как продать квартиру в Якутске без посредников

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45-летняя Дайаана поняла, что пора продавать квартиру в Якутске, когда ее дочки-близняшки окончили школу и вместе собрались поступать в вузы Санкт-Петербурга.

- Мы с мужем посовещались и решили, что дешевле и спокойнее будет переехать туда всей семьей, - делится Дайаана. - План был прост: продать нашу трешку неподалеку от площади Орджоникидзе и взять ипотеку в городе на Неве.

Сначала женщина хотела договориться с риелтором. Но сделав несколько звонков, неприятно удивилась: в среднем у нее просили от 2 до 5% от суммы сделки. То есть не меньше 150 тысяч — вынь да положь. В условиях грядущего переезда, когда каждая копейка на счету, Дайаана подумала, что сможет сделать все самостоятельно. Дальше — ее история.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: РАССКАЗЫВАЕТ ДАЙААНА

Сначала нужно было понять, за какую цену мы готовы продать нашу квартиру. Полезли в интернет — оказалось, разброс огромен: кто-то просит за похожие «квадраты» 6 миллионов, кто-то — все 20. Я никак не могла определиться: очень боялась, с одной стороны, продешевить, а с другой — поставить слишком большой ценник. Все же у нас стояла задача уложиться с продажей и покупкой в 2 – 3 месяца, чтобы успеть к новому учебному году.

В итоге определились: 9,5 миллиона с расчетом на то, что сможем немного уступить. Теперь нужно было разместить объявление.

В тот момент показалось, что самое простое — сделать это в общедомовой группе: вдруг кому-то из соседей нужно жилье поблизости для родителей или взрослых детей. Сделала генеральную уборку, нащелкала кучу фотографий квартиры и выложила пост.

Фото: Shutterstock

Буквально за сутки в комментариях к записи прошлись по всему: и по ценнику, и по внешнему виду квартиры. Пару раз в личные сообщения написали риелторы, которые предлагали свои услуги, — видимо, они тоже мониторят соцсети, даже «домовые», на наличие таких объявлений. Но реальных претендентов так и не нашлось.

Параллельно мы осваивали крупные «доски объявлений». Там уже нужно было оставлять свой номер телефона. Но этого я делать не хотела, поэтому купила новую симку и вставила ее в старый телефон. И, как показала практика, правильно сделала!

Первые сутки мы с мужем по очереди носили мобильник с собой, потому что он звонил практически безостановочно. Но в основном туда посыпался телефонный спам. Причем звонили не только агенты по недвижимости. Реклама косметики, кредиты от банков, «радостная новость» о том, что я выиграла автомобиль.

Были и «покупатели», причем готовые перевести нам сразу все 9,5 миллиона. Но для этого им позарез нужен был номер моей карты и код, который сейчас банк пришлет мне в смс-сообщении. Среди всего этого хлама оказалось лишь несколько действительно полезных звонков. Однако сохранить их я просто не успела — они «утонули» в бесконечном спаме. Через 2 дня удалила объявление и выкинула сим-карту.

Фото: Shutterstock

Тут бы мне уже все-таки обратиться к риелтору, но Бог любит троицу. На этот раз решила воспользоваться одним из крупных специализированных сервисов недвижимости. Коллега мужа советовала Домклик, но я сомневалась — ведь она там покупала квартиру, да еще и с ипотекой. А я-то продаю. Совсем разные процессы. Впрочем, пусть так.

Разместить объявление оказалось проще, чем я думала. Заплатила 129 рублей за 30 дней, создала личный кабинет и заполнила «анкету» о нашей квартире.

Затем загрузила фотографии, установила цену, все же немного ее снизив — посмотрела, что слегка выбиваюсь из рынка. И стала ждать просмотров. И они были, я это видела в личном кабинете. Реальный интерес заряжал оптимизмом.

Дней через 10 появился и покупатель, у которого уже была одобрена ипотека в Сбере. Ему все понравилось, но он решил на всякий случай заказать у Домклик юридическую проверку квартиры — нет ли «дополнительных» собственников, «тайно прописанных», не замешана ли она в спорах о наследстве и все такое. От меня требовалось только загрузить документы на сайт, проверку квартира успешно прошла.

Дальше все уже было делом техники: у нас нет ни обременений, ни встречной покупки. Покупателя я видела за все это время 3 раза: на просмотре квартиры, на внесении аванса, на самой сделке. И в четвертый раз увижу, когда буду передавать ему ключи от квартиры — регистрация недвижимости у нас тоже электронная.

Фото: Shutterstock

Кстати, то, что покупатель был с ипотекой, нам как продавцам никаких хлопот не доставило. От слова «совсем». Мы и сами в Петербурге планируем сразу после переезда влезть в ипотеку: вдобавок к основной квартире, где мы все будем жить, взять новостройку с прицелом на будущее дочек. Может быть, даже успеем попасть в «Семейную», со льготной ставкой — ее сейчас можно брать с двумя детьми до 18 лет, а нашим как раз по семнадцать с половиной.

Подводя итоги продажи: весь процесс — от объявления на Домклик до выхода на сделку у нас занял около трех недель. Сейчас девчонки уже начинают сдавать ЕГЭ, а мы — собирать вещи. Мне кажется, что из меня в итоге получился неплохой «сам себе риелтор». Хотя если бы у меня было больше свободного времени и средств, я бы все же доверила процесс профессионалу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОГДА ЛУЧШЕ С РИЕЛТОРОМ

Эксперты рассказали, в каких случаях при продаже недвижимости вам точно не помешает опытный риелтор.

1. Если нет времени. Профессионал точно знает, где разместить объявление, чтобы продать побыстрее, когда надо подключить платное продвижение и так далее. В среднем, с помощью риелтора вы экономите порядка 12 дней.

2. Если нет возможности показывать квартиру самостоятельно. Если вы живете в другом районе города, то к каждому покупателю не наездишься. Риелтор же может показывать недвижимость без вашего участия. Хотя в наши дни личные просмотры вполне реально заменить онлайн-показами — как это работает, можно прочитать в журнале Домклик.

3. Когда вы не можете определиться с ценой. А продать при этом надо в сжатые сроки. Профессионал подскажет, сколько запрашивать с покупателей, и найдет что ответить на необоснованные просьбы о скидке.

4. Когда речь идет об альтернативной или сложной сделке. Например, со встречной покупкой или несовершеннолетними собственниками. В таком случае риелтор поможет разобраться с документами.

Кстати, искать риелтора лучше не по знакомым, а в профессиональных базах. Например, на том же Домклик — вот список специалистов по недвижимости Якутска — с отзывами и оценками клиентов.

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