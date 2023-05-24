Софрон Афанасьев: День на СВО должен считаться за два

Софрон Афанасьев. Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия)

В Ил Тумэн поступил законопроект о квотировании рабочих мест участникам специальной военной операции и членам их семей. Такую инициативу фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» внесла в рамках общей партийной поддержки участников СВО.

Как сообщил руководитель фракции СРЗП в Госсобрании Якутии Софрон Афанасьев, справороссы также выступают за то, чтобы день службы в зоне спецоперации засчитывался за два. Это будет иметь значение при выходе на пенсию. Между тем фракция СРЗП в Государственной думе продолжает выступать за унификацию и расширение льгот для участников СВО по всей территории страны.

- Сразу после объявления частичной мобилизации в сентябре мы призвали думское большинство и правительство утвердить единый стандарт поддержки всех участников СВО - и мобилизованных, и военнослужащих, и добровольцев, - напомнил председатель СРЗП Сергей Миронов. - В первую очередь необходимо было унифицировать денежные выплаты участникам боевых действий, которые и сейчас сильно различаются по регионам. Хотя наши участники СВО защищают не отдельные регионы, а всю страну. Мы разработали законопроект о единых выплатах, недавно он получил положительный отзыв правительства. Надеюсь, Госдума примет инициативу в кратчайшие сроки.

Единый стандарт поддержки участников СВО, разработанный СРЗП, предусматривает освобождение участников СВО от транспортного, имущественных и подоходного налогов, приоритетное право бесплатного обучения в вузах для бойцов и их детей, право на бесплатную парковку, первоочередное зачисление детей участников СВО в детские сады и другие меры.

Примечательно, что на днях председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партийная рабочая группа по вопросам СВО тоже наконец выработала предложения по унификации льгот участникам спецоперации. Впрочем, они более скромные, чем у СРЗП, и с опозданием на месяцы.

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