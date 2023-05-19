Каждое обращение - отдельная история

Депутат Государственной думы Федот Тумусов. Фото: Предоставлено партией СРЗП Республика Саха (Якутия)

Когда специальная военная операция только началась, в Москву и другие госпитали в европейской части страны стали поступать раненые. Работники Постпредства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации по своей инициативе организовали оказание гуманитарной помощи раненым землякам. Привозили им продукты, решали многие другие вопросы - с восстановлением документов, переводом в другие госпитали и т. д. Подключилась к этой работе даже супруга Федота Тумусова Зоя Егоровна - она участвовала в обеспечении питанием, готовила якутянам традиционные кушанья.

- С началом частичной мобилизации начали поступать обращения. Вопросы возникают самые разные, - отмечает Федот Тумусов. - Супруга военнослужащего, проходящего после ранения лечение в Ростове, просит помочь восстановить документы. Кого-то мобилизовали вопреки наличию серьезного заболевания, приходится писать в прокуратуру. Призванный из Нюрбинского улуса попал после минно-взрывной травмы в госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. Мы обратились к улусным властям помочь навестить солдата его родному брату. Есть обращения с просьбой помочь разыскать, узнать о местонахождении. Или приходится содействовать в получении положенных выплат, пособий и боевых - таких обращений немало, по ним даем подробные разъяснения. Удалось вернуть домой шестерых многодетных отцов (все из Якутска). Кстати, за помощью обращаются не только мобилизованные, но и контрактники, и добровольцы. Например, мне написал доброволец из Якутска, попросил с приобретением военной амуниции. Вопрос решен. Вот мать мобилизованного из Верхневилюйского района просит решить вопрос с операцией. Подготовили депутатский запрос министру обороны С. К. Шойгу. Парня прооперировали, он признан временно негодным к военной службе, сейчас находится в 30-дневном отпуске. Другой случай - обратился лично мобилизованный из Якутска, проходящий лечение в Амурской области. По его делу из Минобороны ответили, что вопрос о его годности к дальнейшей службе определится после прохождения лечения. Еще одному парню из Якутска помогли с направлением на реабилитацию в Военно-медицинскую академию и с протезированием. Вернули домой студента - он был ошибочно мобилизован из Олекминского района. Помимо официальных запросов в высшие инстанции, что занимает большую часть работы по обращениям, связанным с СВО, иной раз удается решить какие-то вопросы, используя простые человеческие контакты. Вот недавно мать военнослужащего, получившего ранение в зоне СВО и проходящего лечение в военном госпитале в Анапе, попросила помочь ей увидеться с сыном. Ее к нему не пускали врачи. Были праздничные и выходные дни, еще какие-то причины. А мать проделала огромный путь из Якутии, чтобы только повидать сына. Я позвонил своим коллегам-депутатам Яне Валерьевне Лантратовой, которая входит в рабочую группу по вопросам социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей, Дмитрию Геннадьевичу Гусеву, избранному от Краснодарского края. Обратился к своему хорошему знакомому в Анапе - он поселил мать нашего воина в гостинице прямо напротив госпиталя и по своим каналам тоже стал разбираться с вопросом. В итоге администрация медучреждения под таким напором с разных сторон разрешила свидание матери с сыном, женщина потом сердечно поблагодарила меня в личном сообщении по мессенджеру.

Кстати, нужно отметить, что всегда откликается на обращения Федота Семеновича и вопросы к нему генерал-полковник, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Валериевич Картаполов.

- Работы много, и грех не помочь, когда в такой ситуации за помощью обращаются земляки. Но я с радостью прочитал, что указом президента создан фонд «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе. А буквально вчера, 18 мая, открылся филиал фонда в Якутии. Это очень хорошо, потому что фонд будет профессионально, на государственном уровне заниматься проблемами участников специальной военной операции, - считает Федот Тумусов. - Его работа будет эффективнее наших разрозненных усилий. Еще одним большим делом стало создание рабочей группы, о которой я упоминал: в ней ведется большая координационная работа по помощи участникам СВО и их семьям.

Федот Тумусов подчеркивает, что за каждым обращением, а их уже более 60, - судьба человека, надежда на лучшее, необыкновенная стойкость наших людей. И наш долг - помогать настолько, насколько это возможно.