Переехал друга и угнал его автомобиль. Якутянина осудили за убийство, угон и повреждение машины

Фото: СУ СК РФ по Якутии

45-летний житель Олекминского района осужден за целый ряд преступлений, которые он совершил пьяным одной зимней ночью. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

В ночь с 30 на 31 января 2022 года трое мужчин в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado» выпивали на трассе. В какой-то момент двумя мужчинами возник конфликт, хозяин автомобиля отказался везти приятеля в село и потребовал выйти из салона, на что тот ответил отказом.

Тогда водитель вышел из машины, чтобы лично вытащить своего упрямого приятеля, но поскользнулся и упал на дорогу. Подсудимый в это время уже пересел на водительское кресло и совершил наезд на упавшего мужчину. Бедняга умер на месте от полученных травм головы и грудной клетки. Увидев это, из машины выбежал третий собутыльник и кинулся к лежащему телу, чтобы проверить его состояние.

Тем временем убийца просто уехал на автомобиле погибшего. Не доехав пяти километров до села Дабан Олекминского района, съехав с автозимника, он остановил автомашину.

Утром, пытаясь завести двигатель без ключа, он повредил блок предохранителей, провода под передней панелью, ключ противоугонной сигнализации машины.

Во время расследования, убийца пытался все свалить на свидетеля и свою вину признавал только частично, однако следствие представило необходимые доказательства его вины.

Также подсудимый выбрал суд с участием присяжных заседателей, видимо, надеясь на их снисхождение, но они вынесли вердикт о его виновности по всем пунктам обвинения, не заслуживающим снисхождения.

Его признали виновным по ч.1 ст.105 (убийство), ч.1 ст.166 (угон) и ч.1 ст.167 УК РФ (повреждение чужого имущества). Приговор: 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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