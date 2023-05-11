ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

Фото: Одноклассники.ру

Пользователи и авторы в Одноклассниках получили новые возможности для работы с визуальным контентом: фотографиями, иллюстрациями, видео и GIF-анимацией. ОК запустили фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент для своих друзей и подписчиков.

Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фотографий» поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Эта возможность уже пользуется популярностью: за время тестового запуска пользователи загрузили через подборки более 250 тысяч изображений. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS.

Отдельная вкладка «Идеи» поможет авторам найти вдохновение для нового контента. Например, с помощью сервиса «Новый образ» с использованием технологий deepfake, которые ОК первыми среди соцсетей в России внедрили в декабре 2021 года, авторы смогут представить себя в образе знаменитостей, героев известных фильмов и фотоснимков.

Кроме того, ОК обновили функции создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий. Теперь их работа основана на технологиях машинного обучения и нейросетях, которые позволяют автоматически собрать лучшие фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Все это позволит авторам разнообразить контент без необходимости обращаться к сторонним приложениям.

Новая фотовитрина уже доступна в разделе «Фото» в приложениях ОК на iOS и Android.

ОК последовательно развивают инструменты для авторов в соцсети, чтобы создавать контент было еще удобнее и проще. В соцсети доступна отдельная творческая студия для работы с видеоконтентом, сервис «Моменты» позволяет публиковать любые внешние ссылки или создавать конкурсы для подписчиков, а в прошлом году ОК обновили основную форму публикаций и добавили в нее новые возможности для обработки текстов и создания лонгридов.