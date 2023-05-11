Трудовые династии АЛРОСА: они любят свою профессию

Ирина Колескина. Обогатительная фабрика 12 Удачнинского ГОКа, 2010 г. Фото: Предоставлено героем публикации

В АЛРОСА много замечательных историй о трудовых династиях, которые стали ярким примером преемственности, стабильности и развития. Работники компании не только используют в работе богатый опыт старшего поколения, своих родителей, но и, чувствуя особую ответственность за результат, всегда стараются работать лучше.

Дочь Кузьминых Ирина Колескина с мамой и супругом. Фото: Предоставлено героем публикации

ДИНАСТИЯ КУЗЬМИНЫХ

О своей семье нам рассказала Ирина Колескина, которая вот уже более 20 лет работает в АЛРОСА. А началось все в 2000 году, когда Ирина Ивановна после окончания вуза вернулась в родной Удачный и до 2012 года проработала на обогатительной фабрике № 12 сначала в должности экономиста, а затем начальником бюро технико-экономического планирования. Активно участвовала в деятельности совета молодых специалистов Удачнинского ГОКа. В настоящее время проживает в Якутске, работает в отделе АЛРОСА по работе с органами государственной власти РС (Я). Награждена почетной грамотой генерального директора АЛРОСА.

- Как началась история трудовой династии вашей семьи?

- Мой отец Иван Александрович Кузьмин начал свою трудовую деятельность в Удачном в 1976 году. Сразу после окончания геологоразведочного факультета Якутского госуниверситета молодым специалистом папа прибыл в п. Удачный и начал работать в качестве помощника машиниста экскаватора в карьере «Удачный» объединения «Якуталмаз». Всю свою жизнь он проработал на производстве, был горным мастером, начальником участка буровзрывных работ, начальником смены. Последние годы своей жизни до 1996 года работал начальником первого отдела Удачнинского ГОКа. И по карьеру он скучал всегда, как по родному дому. Решение производственных задач, непосредственная работа на объекте и сплоченный дружный коллектив – это то, что его вдохновляло и то, что он любил всю жизнь. За все свои заслуги Иван Александрович был награжден многочисленными почетными грамотами и званием «Ветеран труда Удачнинского ГОКа».

Иван Кузьмин. Удачный, 1984 г. Фото: Предоставлено героем публикации

Мама, Маргарита Ильинична Кузьмина, на протяжении 40 лет проработала врачом-оториноларингологом в Удачнинской городской больнице. Она является почетным гражданином г. Удачный, ветераном труда РФ, отличником здравоохранения и заслуженным врачом РС (Я). Награждена почетным знаком АЛРОСА. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, проживает в Удачном.

Иван Александрович Кузьмин с супругой Маргаритой Ильиничной. Фото: Предоставлено героем публикации

Там сейчас живет и работает мой брат, Кузьмин Александр Иванович, со своей семьей. Он с детства мечтал пойти по стопам отца и работать в карьере «Удачный». Так и сложилось – он получил специальность «горный инженер». С 2007 года и по настоящее время живет в Удачном и работает на подземном руднике: сначала был горным мастером, начальником участка вентиляции и техники безопасности, сейчас трудится в отделе буровзрывных работ ведущим инженером. Как и отец, увлекается охотой. Награжден грамотой Удачнинского ГОКа. Его супруга, Вера Иннокентьевна, работает ведущим инженером комплексной лаборатории Удачнинского ГОКа.

Александр Кузьмин с коллегами. Фото: Предоставлено героем публикации

В Удачном много молодых семей, родители которых, в основном, проживают в других районах республики, и помощь бабушек и дедушек в воспитании внуков тут бывает очень кстати. Поэтому мама сейчас принимает активное участие не только в воспитании, но и в жизни младших внуков, которые ходят в детский сад, секции и кружки, начальную школу.

- Как ваши родители связали свою жизнь с АЛРОСА?

- Отец родился в маленькой деревушке в Олекминском районе, но всегда мечтал стать горняком и воплотил свою мечту в реальность. Романтика 1970-х годов в северных производственных поселках, каким был Удачный, была и остается особенной – бок о бок здесь работают, как тогда, молодые специалисты из разных регионов страны, которые привносят свой вклад в развитие отрасли. Мои родители со своими коллегами с молодых лет знали, что такое работать в команде, дружно и с пылкими сердцами трудясь ради общей цели. Они проложили путь будущим поколениям, чтобы их детям и внукам жилось и работалось в удовольствие.

Для наших родителей АЛРОСА всегда была гарантией стабильности и благополучной жизни. Уже тогда жизнь в маленьком удаленном промышленном городке представляла собой обустроенный быт и организованный досуг. Предприятием было сделано всё, что необходимо для полноценной жизни людей – всевозможные кружки и спортивные секции, культурный досуг. Дошкольное и школьное образование было на высшем уровне, благодаря грамотным специалистам, ответственно относящимся к своей профессии. Немудрено, что родители желали этой стабильности и своим детям, к тому же навстречу шла и компания – с желающими вернуться обратно студентами заключала договор, гарантирующий устройство на работу после окончания вуза.

Кузьмин Александр Иванович с супругой Верой Иннокентьевной. Фото: Предоставлено героем публикации

Даже досуг для жителей Удачного всегда был организованным, уже начиная с 80-х годов. Большинство детей, как и мы, были заняты в кружках: спортивная гимнастика, фигурное катание, музыкальная школа, шахматный клуб, народный ансамбль танца. По программе поддержки молодых семей и молодых специалистов предоставляли жилье в общежитии или же оплачивали часть аренды за съемное жилье. Ежегодно для работников проводились организованные медицинские осмотры. Да и сам город всегда был и остается очень чистым и уютным, привлекательным для проживания.

- Чувствуется особое отношение к Удачному, что он для вас значит?

- Удачный – это моя родина. Все мои детские воспоминания связаны именно с этим городом. И сам Удачный, и Удачнинский ГОК по-своему сыграли большую роль в моей жизни. Мы поддерживаем общение с одноклассниками, многие из которых сейчас проживают в разных уголках страны и за рубежом. Много друзей у нас с Удачного со времен работы там в качестве молодых специалистов. Мы активно участвовали в деятельности совета молодых специалистов Удачнинского ГОКа, всегда старались поддерживать друг друга, были как одна большая и дружная семья. Именно это отличает АЛРОСА – очень бережное и ответственное отношение к каждому своему работнику, его труду и развитию. Есть в компании определенная гарантия стабильности, я бы сказала, и не только организованный досуг, но и возможность расти профессионально. Думаю, это и привлекает сейчас молодежь. Мы по себе знаем, что наша родная компания является лучшим работодателем. И, если мои дети или внуки захотят пойти по стопам и продолжить трудовую династию нашей семьи, мы только поддержим их в этом.

Коллектив Отдела АЛРОСА по работе с органами государственной власти РС(Я). Фото: Предоставлено героем публикации

Трудовые династии АЛРОСА яркий пример профессионализма и ответственного отношения к работе, их истории образец добросовестного труда и мастерства. Мы продолжим и дальше рассказывать семейные истории работников якутской алмазной компании.