«Поломка из-за ветра». В микрорайоне «Сатал» возле Якутска уже 16 часов нет электроэнергии

Фото: из архива Якутскэнерго

Вчера, 10 мая, в 17:34 у жителей микрорайона «Сатал» ушел свет. Как выяснилось позднее, произошло технологическое нарушение на абонентской линии 10 кВ, питающейся с подстанции 110 кВ «Радиоцентр».

Жители микрорайона сразу вспомнили про зимнюю катастрофу, когда 1 января около 7 утра произошла авария на подстанции, после чего произошло аварийное отключение электроэнергии в домах.

Жители остались без отопления при -42 градусах мороза на улице. Микрорайон буквально начал замерзать – у жильцов полопались трубы канализации, радиаторы и септики, котлы. Под угрозой замерзания оказалась почти тысяча частных жилых домов.

– Хорошо, что сейчас не зима, – успокаивают себя жители СОНТ, пока их электрики искали место поломки. В тот день, к сожалению, ее найти не смогли и отложили на раннее утро четверга. С 5 утра вновь приступили к поискам.

Пока электрики микрорайона искали место поломки, в пресс-службе «Якутскэнерго» объяснили, что за исправность своих электрических сетей «Сатал» отвечает самостоятельно, ремонт на данной линии собственник обязан производить самостоятельно.

«КП – Якутия» связалась с администрацией «Сатала» и электриком.

– Нарушение на линии Сатал ВЛ10 нашли возле Ус Хатын. Повреждение устранено около 7 утра. Заявку на подключение «Якутскэнерго» отправили, ждем подключения. Ориентировочно подключат к обеду, – сообщили в администрации.

Электрик уточнил, что нарушение на линии произошло из-за сильного ветра.

– Изолятор на линии разбился из-за натяжения и сильных порывов ветра. С нашей стороны все восстановлено, ждем подключения.

В пресс-службе «Якутскэнерго» отметили, что заявка на подключение принята, доступ к электроэнергии будет восстановлен в ближайшее время.

Обновление. Электроснабжение было восстановлено в 11:07 по местному времени.

Между тем, прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Сатале. Предварительная причина отключения - обрыв электропровода.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об электроэнергетике, надлежащему содержанию энергообъектов и другим вопросам.

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