Под знаком Победы: нерюнгринские справороссы взялись за новый почин

Фото: Партия СРЗП (Республика Саха - Якутия)

6 мая члены Нерюнгринского отделения СРЗП вышли на проспект Дружбы Народов с лопатами и мусорными мешками. По словам секретаря отделения Евы Сердюковой, справороссы обратились в администрацию Нерюнгри с просьбой выделить им участок, за чистоту которого они будут нести ответственность. Решением городских властей за партией закреплена прилегающая к проспекту Дружбы Народов территория между улицами Тимптонской и Ленина.

- Следующий субботник проведем через неделю. И до следующего снега будем убирать по мере необходимости. Хочу отметить, что пришло много молодых ребят, как членов движения «Молодежь «Справедливой России»», так и их друзей, - рассказала Ева Сердюкова.

Нерюнгринские активисты СРЗП предлагают другим партиям последовать их примеру и вместе сделать родной город чище.

В преддверии Дня Победы нерюнгринские справороссы отправили в зону СВО очередную партию праздничных посылок и писем. Эта работа также ведется на постоянной основе. Так, 10 мая здесь ждут новое поступление парафина, который пойдет на изготовление блиндажных свечей. Караваны по мере сбора отправляются нашим бойцам.

Фото: Партия СРЗП (Республика Саха - Якутия)

Проходили и встречи с теми, кто ковал Победу в Великой Отечественной. Депутат Нерюнгринского райсовета от СРЗП, председатель татаро-башкирской общины Лейсан Нурисламова проведала с подарками 96-летнюю Савию Гарипову. Мать девятерых детей, ветеран тыла Савия Хафизовна ведет активный образ жизни и никогда не пропускает торжественные мероприятия ко Дню Победы. А в этот день у нее была еще одна большая радость.

- Савия Хафизовна призналась, что ей давно не доводилось говорить на родном языке. Мы вдоволь с ней наговорились. Я пообещала, что это будет далеко не последняя наша встреча, - рассказала Лейсан Нурисламова.

В канун общегородской акции «Свеча памяти» нерюнгринские справороссы провели сначала аналогичную в своем офисе. А вечером 8 мая около мемориала «Ника» раздавали георгиевские ленты и праздничные шары. Под знаком Победы в Нерюнгринском районе проведут весь май.