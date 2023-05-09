Марш по площади и массовый хоровод. Как в Якутске отметили День Победы в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Площадь Победы в Якутске с самого утра полна. Семьи с детьми, ветераны войны и тыла пришли сюда, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и отметить 78-ю годовщину Великой Победы.

Парад открылся маршем группы, которая несла знамя Победы, флаги России и Якутии. Каждый раз, когда колонна проходила мемориальные плиты городов-героев, звучал поочередный оружейный залп.

Фото: пресс-служба администрации Якутска

За ними по площади прошла процессия возложения цветов, в котором участвовали глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Евгений Григорьева, а также ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, специальной военной операции, военнослужащие измерительного пункта войсковой части 14129.

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Следом строем прошли сотрудники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники УФСИН, Северо-Восточного линейного Управления МВД России на транспорте, МВД, УФССП, Якутский казачий полк, также, студенты, кадеты.

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Также в параде приняли участие школьники–победители смотров песни и строя, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы. Военно-патриотический парад завершил духовой оркестр «Лена Ривер Брасс» Государственной филармонии Якутии.

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Не остались в стороне и рядовые жители Якутска. Пока на главной сцене продолжался концерт, они станцевали массовый осуохай. Это традиционный якутский хоровод, символизирующий дружбу и единение. Он отличается от обычного кругового танца определенным ритмом, который задает запевала на якутском языке.

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