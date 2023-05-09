В Якутске возложили цветы к монументу павшим в Великую Отечественную войну

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 9 мая состоялся торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства республики.

Церемония возложения цветов к монументу «Воинам победителям» началась с минуты молчания в память о павших на полях сражений и в тылу в годы войны.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Поздравляя с праздником, глава региона Айсен Николаев отметил, что трудовой подвиг якутян в годы войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне: Якутску и Алдану указами президента Владимира Путина присвоены звания «Города трудовой доблести».

– Сколько бы лет ни прошло, война отзывается особыми чувствами в сердце каждого из нас. В каждой семье мы храним память о своих родных, которые на полях битвы или в тылу ковали Победу. И эта память для нас всех священна. Мы никогда и никому не дадим забыть вашего подвига, – сказал руководитель республики.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Павлов подчеркнул, что победа была достигнута не только на полях сражений, но и в тылу благодаря советским трудящимся, которые отдали всё для этого.

Герой России, командир якутского добровольческого отряда «Боотур-1» Александр Колесов отметил, что советские воины разбили фашистов, но сегодня нацизм вновь поднимает голову, и мы, потомки славных прадедов и дедов, не допустим этого.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Справка «КП»:

Сегодня в Якутии живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.

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