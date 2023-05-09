«Величайший символ единства, воли и мужества нашего народа». Глава Якутии поздравил с Днём Победы

Айсен Николаев поздравил жителей Якутии с Днем Победы. Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Великая Победа над нацистской Германией стала величайшим символом единства, воли и мужества многонационального народа нашей Родины. В тяжелейших сражениях с вероломным и сильным врагом наши отцы и деды уничтожили немецко-фашистских захватчиков и их союзников, освободили народы Европы от нацистской чумы. Благодаря высоким идеалам патриотизма, проявляя массовый героизм, наш народ отстоял свободу и независимость страны.

Руководитель республики назвал День Победы священным праздником, близким каждому якутянину. Он напомнил, что историю Победы вписаны имена 25 Героев Советского Союза из Якутии.

– Яркий пример поколения победителей очень важен для нас сегодня, когда мы в ходе специальной военной операции защищаем интересы Отечества, отстаиваем мир и суверенитет страны. Наш народ черпает духовные силы, учится побеждать у наших отцов и дедов, которые защитили Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. Дети и внуки победителей снова встали на защиту свободы, правды и справедливости.

Он сравнил значимость Государственного фонда «Защитники Отечества», который заработает по всей стране с 1 июня 2023 года, с организованным по инициативе трудящихся Якутии в 1941 году «Фондом обороны».

– Низкий поклон дорогим ветеранам, безмерная благодарность за ваш великий подвиг! Вечная память павшим воинам на поле боя за наше Отечество! Слава народу-победителю! С Днём Победы! Победа всегда будет за нами!

Наш долг окружить заботой и вниманием всех ветеранов, заключил он.

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