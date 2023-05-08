В Якутске 78 пар станцевали «Вальс Победы» в честь 78-летия Великой Победы

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 8 мая в честь 78-летия Великой Победы 78 пар из разных хореографических коллективов и другие желающие станцевали вальс на площади Победы под песню «Майский вальс», сообщает пресс-служба мэрии города.

Песню спел солист Государственной филармонии Якутии Леонид Анциферов. Грандиозный вальс танцоры исполнили в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Видео можно посмотреть по ссылке.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В акции «Вальс Победы» приняли участие танцевальные коллективы и ансамбли образовательных учреждений города Якутска, Северо-Восточного федерального университета, Арктического государственного института культуры и искусства, национального театра танца Якутии, республиканской общественной организации танцевального спорта и так далее.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Тренеры и спортсмены нашего союза с большим удовольствием каждый год участвуем в этом действительно красивом, волнующем и трогательном проекте», — отметил исполнительный директор Союза танцевального спорта Якутии Вячеслав Ефимов.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В этот день на площадь Победы, несмотря на ветреную погоду, пришло много жителей и гостей Якутска. Всех угостили горячим чаем и солдатской кашей из полевой кухни. Праздничную программу украсила концертная программа профессиональных артистов учреждений культуры Якутии и города Якутска.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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