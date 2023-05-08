В Якутске торжественно подняли символ Знамени Победы

Фото: Виктория СЕРГЕЕВА

В Якутске в преддверии 9 мая состоялась торжественная церемония поднятия символа Знамени Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

На площадь Победы символ Знамени Победы торжественным маршем внесла знаменная группа в составе старших лейтенантов Алексея Трифонова, Игоря Двоеглазова, Александра Затула и лейтенанта измерительного пункта войсковой части 14129 Кайрата Ажигалиева.

Фото: Виктория СЕРГЕЕВА

Чести поднять символ Знамени Победы над Якутском удостоились военный комиссар Якутии Александр Авдонин и подполковник, начальник измерительного пункта войсковой части 14129 Владимир Леоненко.

От имени главы Якутии Айсена Николаева жителей республики с наступающим великим Днем Победы поздравил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.

«Мы живем в стремительно меняющемся мире. Но у нас есть символы, которые навсегда остались в памяти народа. Одним из них является Красное Знамя Победы», — отметил он.

Георгий Михайлов подчеркнул, что в республике нет семьи, которую бы не задела война, где бы не было ветеранов войны и ветеранов тыла, которые ковали победу здесь. И священный долг якутян — передавать память об этом из поколения в поколение, чтобы дети и внуки никогда не забывали, какой ценой досталась эта Победа.

Фото: Виктория СЕРГЕЕВА

Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-го ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в городе Берлин военнослужащими Красной Армии Михаилом Егоровым, Мельтоном Кантария и Алексеем Берестом.

В эти дни в знак благодарности и гордости потомков победителям фашизма по всей стране поднимаются символы Знамени Победы.

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