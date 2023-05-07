В Якутске акция «Свеча Победы» собрала около 10 тысяч человек

Фото: KP.RU

В воскресенье, 7 мая, в Якутске состоялась патриотическая акция «Свеча Победы», посвященная 78-летию Победы в ВОВ.

По традиции она состоялась у Триумфальной арки на площади Победы. Участники почтили минутой молчания память павших и выложили из свеч слово «Помним». По данным пресс-службы мэрии, в акции приняло участие свыше 10 тысяч человек.

Фото: KP.RU

В 2022 году мероприятие также собрало около 10 тысяч человек. Тогда акция называлась «Свеча памяти».

В 2019 году в последней перед пандемией очной акции «Свеча памяти» приняли участие свыше 15 тысяч человек. В 2020-2021 годах ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» проходила в онлайн-формате. Участники акции зажигали свечу памяти в окнах своих домов и размещали изображение родственника — участника Великой Отечественной войны.

«Свеча памяти» – всероссийская акция, которая проводится накануне Дня Победы. В этот вечер все поколения объединяются и отдают дань памяти павшим воинам зажжением поминальных свеч.

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