У Международной арктической школы в Якутске преподаватель на машине сбил ребенка

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Утром в пятницу, 5 мая, у Международной арктической школы в Якутске произошел наезд на 13-летнюю девочку-пешехода. Как стало известно «КП — Якутия», за рулем был преподаватель.

Оказывается, родители учеников давно жалуются руководству школы на опасный участок у шлагбаума: машины летят, а дети вынуждены переходить со стороны тротуара через проезжую часть. Однако руководство учебного заведения разводит руками: единственный въезд на территорию школы не относится к ним, а значит, это не их ответственность.

В итоге был сбит ребенок.

По информации Госавтоинспекции, опубликованной в субботу утром, в результате ДТП девочка получила ушиб коленного сустава. Водителю 49 лет. Он ехал на Mazda Proceed Levante по прилегающей территории дома №2/7, Сергеляхского шоссе, 12 км.

С руководством школы пока не удалось связаться.

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