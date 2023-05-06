Первый кинотеатр Якутии хотят вновь признать культурным наследием

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Кинотеатр «Центральный» в Якутске вновь может стать историческим и культурным памятником. «КП – Якутия» узнала, почему здание, которому больше 80 лет, исчезло из реестра объектов культурного наследия, и зачем ему возвращать этот статус.

Как первый кинотеатр Якутии «ушел» из-под охраны государства

В 1942 году в Якутске открылся первый профессиональный кинотеатр в регионе. «Центральный» является примером сталинской архитектуры.

В 2017 году, когда охрану культурного наследия передали на региональный уровень, кинотеатр вошел в реестр охраняемых исторических объектов. Против такого решения оказалось руководство «Центрального». В 2019 году Арбитражный суд встал на сторону коммерсантов и снял это здание из реестра.

Как пояснил руководитель Департамент по охране культурного наследия Якутии Николай Макаров, такое решение приняли из-за чисто бюрократической формальности.

– Два года шел суд. Дело в том, что не была соблюдена процедура внесения в реестр. Должны были разместить на 15 дней на сайте департамента соответствующий акт для общественного обсуждения. Этого не сделали, и по настоянию ряда лиц объект с реестра был снят. Не понимаю, почему эту процедуру не соблюли мои коллеги, которые работали до меня.

Что дает статус культурного наследия

Сейчас у «Центрального» официально статус «выявленное культурного наследие». Департамент вновь инициировал процедуру признания здания историческим памятником, соответствующая экспертиза уже началась.

– Кинотеатр – это важный объект и как архитектурный памятник, и как отражение своего времени. Сегодня он является лицом города, находится аккурат в самом центре Якутска напротив местной администрации. Лично я считаю «Центральный» достопримечательностью города, – отметил Николай Макаров.

По его словам, признание культурным наследием поможет сохранить здание в первозданном виде. К примеру, для этого введут запрет на возведение рядом высоких массивных зданий. С собственником заключат сохранное обязательство, по которому он должен содержать объект.

Ожидается, что экспертиза завершится до конца года. Тогда по федеральному закону об охране культурных объектов на «Центральном» будет запрещено размещать наружную рекламу. Сейчас же на здании кинотеатра размещено не мало баннеров и огромный экран.

– Что нарушает, а что не нарушает первозданный облик, пока не могу сказать. Сейчас это простой городской объект, но когда он войдет в реестр культурного наследия, все это будет изучено и рассмотрено специалистами. Тогда же и будут приняты соответствующие решения, – сообщил руководитель департамента.

Число памятников архитектуры в Якутске может пополниться еще одним объектом

Еще одним выявленным объектом культурного наследия является здание штаба Якутского объединенного авиаотряда. В народе это расписное деревянное строение возле аэропорта Якутска известно как «теремок».

Здание расположено при въезде на территорию аэропорта. Фото: Яндекс.Карты /аэропорт Якутск

Одновременно с «Центральным» стартовала экспертиза и этого здания.

– Раньше думали, что это здание 1944 года постройки, но выявленные документы говорят о том, что чуть более поздний срок, возможно 1947 года. С документами работают эксперты, когда они предоставят свое заключения, тогда и будет ясно, – заключил Николай Макаров.

По проспекту Ленина в реестр охраняемых исторических зданий входят Русский драматический театр, исторический зал Национальной библиотеки республики, магазин «Глобус» (Короленко, 2) и Академия наук Якутии.

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