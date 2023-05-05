Группа мошенниц из Якутска предстанет перед судом за аферу с участками на 50 миллионов

Фото: МВД по Якутии

Завершено дело об афере с земельными участками в Якутске, сумма ущерба составила более 51 миллиона рублей, сообщает МВД по Якутии. Фигурантами дела стали четыре жительницы Якутска. Их обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ «мошенничество».

Дело тянется еще с 2014 года, когда четыре предприимчивые женщины организовали группу по незаконному приобретению земельных участков. Заводилой была ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления, уже поднаторевшая в этих делах.

Фото: МВД по Якутии

Аферистки подыскивали бесхозные или пустующие земельные участки, а затем подделывали документы, которые предоставляли нотариусам для оформления свидетельств о праве на наследство по закону. Составлялись фиктивные свидетельства о рождении, о заключении брака и о смерти, а также нотариальные доверенности.

К изготовлению поддельных документов, особенно старых от 80-90 гг., женщины подошли творчески: находили и использовали старую пожелтевшую бумагу, печатную машинку, графические редакторы на ноутбуках и принтеры.

Затем право собственности оформлялись на одну из фигуранток, а также на третьих подставных лиц, которые не подозревали, что помогают мошенницам. После оформления права собственности участки продавались, а вырученные средства делились между собой.

Фото: МВД по Якутии

Всего за восемь лет, с сентября 2014 по февраль 2022 года они таким образом незаконно приобрели право собственности и реализовали 17 земельных участков. Сумму ущерба городскому бюджету оценили в 51 миллион рублей.

Мошенниц поймали на попытке оформить очередные четыре участка, а потом завели дело. В ходе следствия похищенные земельные участки, а также имущество обвиняемых было арестовано.

С одной из фигуранток было заключено досудебное соглашение, в связи с чем в отношении неё уголовное дело было выделено в отдельное производство. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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