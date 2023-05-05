Стала известна причина пожара в здании магазина «Илин Энэр» в Якутске

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Власти Якутска обсудили последствия пожара в доме на проспекте Ленина, 25, который произошел утром 4 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.

Стала известна причина возгорания — это нарушение правил безопасности при проведении огневых работ на кровле здания магазина. С места пожара были изъяты газовые баллоны с горелкой, банки с битумным и другими легко воспламеняющимися составами.

Сразу после происшествия виновного в возникновении пожара опросили, также опрошены свидетели и очевидцы. В результате пожара пострадало 19 квартир. К 15 квартирам не было доступа по причине отсутствия собственников.

В данный момент за помощью в предоставлении жилого помещения из маневренного фонда обратилась одна семья, сообщил руководитель управы Октябрьского округа Валентин Эверстов.

В ближайшее время в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии будет направлено обращение для проведения капитального ремонта.

Кроме того, было предложено провести мониторинг и контроль торговых объектов, которые расположены в многоквартирных домах или вблизи них. Эту работу поручили Департаменту предпринимательства и развития туризма мэрии Якутска.

Напомним, пожар в доме №25 на проспекте Ленина произошел утром 4 мая. Огонь от кровли магазина перекинулся на балконы многоквартирного жилого дома. Восемь человек были доставлены в больницы после пожара. О подробностях происшествия можно почитать здесь.

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