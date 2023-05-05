Депутат Госдумы Сардана Авксентьева о выборах, арестах блогеров и навозе

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Депутат Госдумы и замруководителя думской фракции партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила на телеканале «Россия-24», где обсудила длинные майские праздники, сельское хозяйство, предстоящие в этом году выборы, свою книгу-биографию и другие вопросы.

«КП – Якутия» представляет самые интересные тезисы экс-мэра Якутска и выдержки из ее интервью.

Удлинение майских и сокращение новогодних

Майские праздники можно провести с большей пользой для себя и своей семьи. На прошлой неделе министр труда Антон Котяков сказал о том, что министерство труда готово рассмотреть предложение об удлинении майских праздников и сокращении новогодних.

Законопроект об отсрочке от мобилизации индивидуальным предпринимателям

Законодательная инициатива «Новых людей», касающаяся вопросов частичной мобилизации, зависла. Напомним, законопроект предлагал отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям, у которых работают больше пяти сотрудников. Также отсрочка предполагается для глав фермерских хозяйств и для единственных участников обществ с ограниченной ответственностью.

– Мы внесли его осенью прошлого года. Нам отвечают, что Госдума ждет отзыва правительства, хотя наш правовой департамент ответил, что отзыв правительства не требуется. Это вызывает массу эмоций и вопросов на фоне того, что закон об электронных повестках принимается за один день. Эмоции понятны, но, к сожалению, пока ждем.

Закон о навозе для мелких предпринимателей

Сейчас остро встал вопрос по отходам сельскохозяйственного производства, в частности, навоза. Когда принимался закон о том, чтобы относить навоз не к опасным отходам производства, то намерения были самые благие.

– Но после принятия этого законопроекта были разработаны постановления правительства, в которых начали расписывать правила хранения. И там такие правила, что никто из маленьких фермерских хозяйств сейчас не в состоянии им соответствовать.

– Эти требования невозможно исполнить. Мы за здравый смысл, за то, чтобы не мешать людям работать, а наоборот, создавать условия. Иначе получается какой-то биполярное расстройство тех, кто принимает решения. И поэтому и в следующих чтениях мы этот законопроект поддерживать не будем, потому что уже есть многочисленные обращения фермеров правительства изменить правила.

О выборах в Якутии в этом году

Авксентьева в этом году возглавит партийный список в Государственное собрание (Ил Тумэн) от «Новых людей». Это делается для того, чтобы исполнить в полной мере законодательство об агитации.

– Это для того, чтобы я смогла пройти вместе с нашими кандидатами весь предвыборный период, поддержать их. Там очень много молодых свежих лиц, людей с новыми взглядами. И самое главное, что все люди, которых мы сейчас набираем в свои ряды, очень достойные люди, которые смогут потом реально работать.

Отмена выборов мэров

На вопрос ведущей, как Авксентьева относится к тому, что в некоторых городах убрали прямые выборы мэра (в частности, в Новосибирске), ее ответ был однозначен.

– Я, как в свое время избранный мэр города Якутска, не понаслышке совершенно точно знаю, что кто тебя избирает, тому ты и подотчетен. Если избирают депутаты — это одно, а если тебя избирают люди, то это совершенно другой уровень ответственности, — подчеркнула она, выразив поддержку прямым выборам.

Кроме того, депутат отметила, что в Якутске и Якутии явка людей на выборы высокая, потому что там есть нормальная конкуренция.

О передаче неиспользуемых госактивов в частные руки

Все, что управляется бизнесом и предпринимателями, находится в хорошем состоянии, чего нельзя сказать о государственных активах. Она согласилась с точкой зрения, что можно было отдать неиспользуемые объекты, в том числе и детские в Крыму, в частные руки.

Блогеры — это не проблема номер один

В России недавно случилось несколько крупных скандалов с блогерами, не платившими значительные суммы налогов. Это не самая главная проблема в стране.

– Налоги надо платить и спокойно проводить все свои марафоны и все такое. Но меня больше интересует качество и суть этой деятельности, самое главное, чтобы это не навредило людям. Мы за то, чтобы это все проходило в цивилизованных рамках. Когда к обычному блогеру приезжают особые подразделения, военизированные с вертолетами и так далее, это не тот уровень вмешательства, который должен быть. Это все-таки гражданские люди. Но по налогам я считаю, что законодательство оно одинаково для всех, налоги надо платить.

О феномене по имени Сардана

Недавно прошла презентация книги-биографии Авксентьевой под названием «Феномен по имени Сардана». Но депутат подчеркнула, что издание книги не было ее инициативой.

– В целом я благодарна национальному книжному издательству „Айар“, которое решило издать такую книгу. Но это была не моя инициатива, потому, что выносить свою жизнь на суд широкой публики — это всегда трудно. Но я подумала, может быть, кто-то найдет для себя какие-то примеры или инсайды полезные?

Самое приятное для нее было то, что автор книги — детский писатель Анна Гончарова (Тараскина).

– Мне показалось, что будет интересно, если детский писатель посмотрит на мою жизнь своими глазами. Политики там мало, — добавила она.

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