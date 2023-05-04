Якутский боксер Василий Егоров выиграл первый бой на чемпионате мира по боксу в Узбекистане

Фото: скрин эфира МАТЧ-ТВ

4 мая якутянин Василий Егоров (до 51 кг) на стадии 1/32 встретился с турком Гюмюш Саметом. Якутский боксер смог одолеть своего соперника, навязывая ему свой темп боя.

– Получилось сделать две-три комбинации. За счет многосерийных атак мне удалось выиграть третий раунд 5:0, – говорит Василий.

Напомним, что в Ташкенте с 1 по 14 мая проходит чемпионат мира по боксу. В столицу страны приехали лучшие спортсмены из 107 стран.

В нем принимают участие четыре спортсмена национальной команды России: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Габил Мамедов (до 63,5), Алексей Дронов (свыше 92 кг).

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