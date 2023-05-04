«Семейный бизнес». В Якутии женщина, ее дочь и зять признаны виновными в сутенерстве

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии трое жителей города Алдана признаны виновными в организации занятия проституцией, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«Семейный бизнес» организовала 52-летняя женщина. В 2020 году она получала и распределяла заказы от клиентов на оказание платных интимных услуг 34-летней знакомой. Позже она вовлекла в «дело» свою дочь и ее мужа, которые стали ей помогать. Полученные от незаконного бизнеса деньги распределялись между участниками группы.

Преступные действия пресекли сотрудники уголовного розыска отдела полиции Алданского района. Следователи СК России провели необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательств. С утвержденным прокурором обвинительным заключением дело было направлено в суд.

Суд приговорил супругов к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Старшую женщину осудили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, в доход государства был конфискован автомобиль «Линкольн», принадлежавший одному из подсудимых.

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