«Пошла жара». В Якутске впервые состоялся концерт «GAYAZOV$ BROTHER$»

Фото: KP.RU

2 мая в спорткомплексе «Триумф» несколько тысяч человек пришли услышать хиты «Малиновая лада», «Увезите меня на дип хауc» от братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, более известных как «GAYAZOV$ BROTHER$».

На концерт пришли тысячи человек. Фото: KP.RU

И хотя название группы старшему поколению мало что говорит, песни талантливых татарских братьев давно уже звучат из каждого утюга. Но, конечно, в первую очередь поклонники творчества Гаязовых – это молодежь и дети.

На концерт пришли тысячи человек. Фото: KP.RU

На концерт пришли тысячи человек. Фото: KP.RU

Начало концерта немного затянулось из-за длительного разогрева местных артистов, которые почти полтора часа томили зрителей в ожидании главного шоу. А потом пошла жара! Гаязовы сразу пошли с козырей и начали концерт с главного хита «Малиновая Лада» (не делайте вид, что вы ее не слышали хоть раз).

Затем прозвучали и остальные популярные песни «Увезите меня на дип хауc», «До встречи на танцполе», «Фаина», «Я, ты, море», «Кредо» и другие. Надо отдать им должное – братья выкладывались на все 200%, пели вживую, танцевали и зажигали публику. Им помогали гитарист и ударник.

Из минусов: все-таки акустика в спорткомплексе оставляет желать лучшего, звук местами «расплывался», а когда артисты общались с публикой, зачастую было непонятно, о чем они говорят.

Сами исполнители рассказали, что прилетели в Якутск в теплых зимних куртках. А их встречали ребята в футболках.

– Такие вот стереотипы ходят о вас в Москве, – говорят братья. Они подчеркнули, что не зря летели в Якутск семь часов – драйв на концерте того стоил. В завершение концерта снова прозвучали популярные строки:

Малиновая Лада в малиновый закат

Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

Холодный, как Россия, красивый, холостой

Тебя все звали с ними, а поехала со мной…

Справка КП:

Группа Gayazovs Brothers состоит из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых. Музыкальные исполнители в жанрах поп и хип-хоп. Авторы песен: «Увезите меня на дип хауc», «До встречи на танцполе», «Фаина», «Я, ты, море», «Кредо».

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