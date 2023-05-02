«Лед стоит, никаких движений нет». Озвучен прогноз по весеннему паводку в Якутии

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

На всех реках Якутии лед еще стоит без движения, ледоход не начался даже в соседней Иркутской области. Об этом на брифинге сообщила заместитель начальника ЯУГМС Татьяна Маршалик.

Подвижек льда на реке Лене на территории Усть-Кутского района не было. У поселка Витим в Ленском районе ледоход ожидается примерно 8 мая.

– Сейчас на верхней Лене пока тоже сохраняется зимний режим. Даже вот сегодня смотрели по камерам, в Усть-Куте лед стоит, никаких движений нет, – отметила она.

По ее словам, предыдущий прогноз по половодью пока сохраняется. Напомним, ранее сообщалось, что вскрытие реки Лены в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 8-15 мая, на участке Покровск — Якутск — Кангалассы – 15-18 мая, Сангар - 19-21 мая, в районе Кюсюра - в последних числах месяца.

В течение второй декады мая вскроются ото льда реки Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая, в устьевых участках рек - в первой декаде июня.

Исключение может составить река Колыма, на побережье которой установилась теплая погода, а также малые реки. Поэтому прогнозы по Колыме и малым рекам будут еще корректироваться. Также из-за теплой погоды ледоход может начаться раньше обычного на Олекме, что облегчит прохождение ледохода на реке Лене.

– «Я так думаю, что с повышением температуры у нас Олекма должна зашевелиться, ее притоки. Позавчера там была температура до +18 градусов. Сильно большого тепла в Центральный районах нет, но температура будет в пределах нормы и чуть выше. Поэтому на малые реки смотрим и будем корректировать прогноз. Потому что уже где-то вода на лед выходит, – говори Маршалик.

В настоящее время гидрометеорологи перешли на режим круглосуточного дежурства. Всего на территории республики работают 127 постоянных и 56 временных гидрологических постов для мониторинга гидрологической обстановки на реках.

Говоря о погоде, она отметила, что на большей территории Якутии установилась антициклональная погода – низкие температуры ночью и положительные днем. Исключение составляет юг, где сохраняется очень теплая погода.

В этом году максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений, а на реке Лене в пределах Ленского района и на реках северо-востока - близкими к норме.

На малых реках центральной Якутии, в частности, в Горном и Заречных районах, максимумы весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений. Есть угроза переполнения чаши естественных замкнутых водоемов. Возможен выход воды на пойму, затопление прибрежных населенных пунктов и отдельных участков дорог муниципального значения.

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