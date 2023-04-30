Якутянка Александра Копылова стала чемпионкой первенства России по вольной борьбе

Якутянки выиграли медали первенства России по вольной борьбе. Фото: РЦСПСК "Триумф"

В татарстанском городе Мамадыш завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 20 лет. В число призеров соревнований вошли представительницы Якутии, сообщает пресс-центр Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд «Триумф».

В весе до 50 кг чемпионкой стала воспитанница якутского училища олимпийского резерва Александра Копылова. В финале со счетом 4:0 одолела соперницу из Красноярска Ирину Рябко.

Бронзу в категории до 59 кг принесла Евгения Огородникова. Еще одно третье место для сборной региона завоевала Лилиана Рожина, выступившая в весе до 72 кг.

Ранее все три спортсменки выиграли медали международных соревнований памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, который прошел в марте в Якутске.

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