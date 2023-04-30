Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт30 апреля 2023 0:50

Якутянка Александра Копылова стала чемпионкой первенства России по вольной борьбе

Сборная Якутии по вольной борьбе завоевала три медали на первенстве России
Ксения ГАБЫШЕВА
Якутянки выиграли медали первенства России по вольной борьбе. Фото: РЦСПСК "Триумф"

Якутянки выиграли медали первенства России по вольной борьбе. Фото: РЦСПСК "Триумф"

В татарстанском городе Мамадыш завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 20 лет. В число призеров соревнований вошли представительницы Якутии, сообщает пресс-центр Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд «Триумф».

В весе до 50 кг чемпионкой стала воспитанница якутского училища олимпийского резерва Александра Копылова. В финале со счетом 4:0 одолела соперницу из Красноярска Ирину Рябко.

Бронзу в категории до 59 кг принесла Евгения Огородникова. Еще одно третье место для сборной региона завоевала Лилиана Рожина, выступившая в весе до 72 кг.

Ранее все три спортсменки выиграли медали международных соревнований памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, который прошел в марте в Якутске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.