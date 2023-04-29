Глава Якутии Айсен Николаев вместе с членами правительства прибрались на городской дамбе Якутска

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

29 апреля после очередного совещания глава Якутии Айсен Николаев предложил его участникам принять участие в субботнике на территории 202-го микрорайона города Якутска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Представители республиканских органов власти и администрации города, управы Губинского округа, известные спортсмены во главе с Айсеном Николаевым убрали мусор на набережной имени Романа Дмитриева.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

«Сегодня после Оперштаба по строительству предложил коллегам прибраться на территории городской дамбы. В следующем году к юбилею выдающегося спортсмена набережная имени Романа Михайловича Дмитриева будет благоустроена. Здесь будет красивейшее место в городе», — сказал Айсен Николаев.

Глава республики призвал горожан присоединиться к субботникам, которые традиционно проходят во всех округах и пригородах Якутска в эти дни.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

С набережной было собрано 64 мешка мусора. В субботнике приняли участие более 70 человек.

В преддверии празднования 1 Мая — Дня Весны и труда и 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне в Якутске и районах республики проходят традиционные субботники.

В Якутске по поручению главы региона сотрудники республиканских органов власти принимают участие в уборке снега и откачке талых вод на территориях курируемых городских округов, предприятий и учреждений.

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