«Умоляет, чтобы не депортировали». В Якутске поймали водителя-мигранта, нахамившего девушке и показавшего ей средний палец

Фото: SakhaDay

Во вторник, 25 апреля, в соцсетях и мессенджерах распространилось видео дорожного конфликта, произошедшего в Якутске между двумя водителями — девушкой и мужчиной.

Девушка, которую, кстати, зовут Сардана, пыталась выехать с парковки. Но путь ей преградила другая машина, водитель которой наотрез отказался ее пропускать. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Дьиикэй», мужчина кричит на женщину, что 10 минут ждал ее. На что та пытается объяснить ему, что не смогла припарковаться, потому что не было свободного места. В ходе ссоры мужчина нагрубил девушке, обматерил ее и даже показал средний палец.

Как пишет издание SakhaDay, вечером следующего дня Сардана написала заявление в полицию. Грубияна быстро нашли и посадили в СИЗО.

«В участке мне сообщили, что агрессор уже задержан и очень раскаивается за свои слова и действия. Скорее всего, его депортируют на родину. Я поинтересовалась насчет публичного извинения, пока ничего неизвестно», — говорит пострадавшая и рассказала, как все было.

Оказалось, конфликт произошел в 22:40 возле торгового комплекса «Хоттей». Сардана хотела припарковаться, но на парковке не оказалось свободных мест, и она решила выехать. И тут на парковку въехал этот самый мужчина. Девушка поясняет, что она была по правую руку от него.

«Он уперто стоял, просил меня сдать назад. <…> если бы я отъехала назад, то он бы въехал и заслонил мне путь. <…> Я ответила, что мест нет, попросила его выпустить меня. У него сзади было много места, чтобы немного отъехать и выпустить меня. А он просто стоял, я не знаю, чего он ждал. Я ему просигналила, на что он тоже стал сигналить, да еще и лыбиться.

Потом уже другие водители уговаривали его выпустить, подходили ко мне. На что он начал показывать мне средний палец. Все-таки отъехал назад. И когда я выезжала, он подъехал ко мне сбоку, начал орать и материться <…> На видео видно то, что я успела заснять. Он еще кричал мне, что сам напишет на меня заявление. А сейчас сидит в СИЗО и умоляет, чтобы не депортировали. Ну, за свои поступки нужно отвечать», — подытожила Сардана.

Что будет дальше с мужчиной, решит уже суд.

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