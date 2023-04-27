В Мирнинском районе при взрыве на газовой скважине пострадали девять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

27 апреля на участке добычи газа в 6 километрах от села Таас-Юрях Мирнинского района произошел инцидент, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

При проведении ремонтных работ скважины случился выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 9 человек. Всех их доставили в центральную районную больницу города Мирный. Информация уточняется.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Прокуратура города Мирного организовала проверку соблюдения требований к безопасности проведения ремонтных работ на участке добычи газа. Проверка будет проведена с привлечением специалистов органов контроля.

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