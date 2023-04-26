«Нет ни логики, ни гуманизма». Глава Якутска выступил против пожизненного содержания собак в приютах

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В Якутске обсудили внесение изменений в т.н. «закон Бурматова», сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В круглом столе приняли участие представители власти, депутаты, правозащитники и общественники.

Напомним, что в Госдуме сейчас обсуждается проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Если закон примут, то главы регионов получат право самим решать, как поступать с бездомными животными. То есть, могут принять решение об эвтаназии животных, для которых не нашелся хозяин. Такие поправки предлагается внести к так называемому «закону Бурматова»: отлов — стерилизация — вакцинация — обязательное возвращение в прежнюю среду, то есть на улицу.

Напомним, что только за 2022 год около 600 жителей Якутска обратились к врачам из-за укусов собак. Кроме того, как заявлял депутат Ил Тумэн Софрон Афанасьев, содержание одной собаки в приюте Якутска обходится примерно в 105 тысяч рублей в год.

О поправках к «закону Бурматова» в России говорят каждый раз, когда происходит резонансное нападение бродячих псов на людей. Например так было в начале 2022 года, когда в Якутске от зубов бродячих собак погибла доцент СВФУ Сардана Слепцова. На этот раз катализатором стала гибель мальчика в Оренбургской области.

Отмечается, что законопроект разработан не только в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан, но также в целях защиты животных от незаконных действий и жестокого обращения.

«Негуманно пожизненно содержать животных в клетке»

По словам главы Якутска Евгения Григорьева, система ОСВВ «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», не работает, отпускать собак обратно в город нельзя.

– Они по-прежнему сбиваются в стаи и представляют угрозу жизни и здоровью граждан, санитарно-эпидемиологической обстановке. Вопросы пожизненного содержания или гуманной эвтаназии, если регионам дадут такое право, согласно новым поправкам в ФЗ-498, должны приниматься законодательно, и мы будем их исполнять, – говорит Григорьев.

Он отметил, что в Якутске удалось уменьшить число нападений собак в 2022 году, но системно проблема без изменения закона не может быть решена, и нападения собак все равно происходят.

– Нет ни логики, ни гуманизма в том, чтобы пожизненно содержать сотни несчастных животных в клетках в условиях Севера, 90% из которых, к сожалению, никогда не обретут новых владельцев. На эти цели только в Якутске тратятся десятки миллионов бюджетных средств ежегодно, а по всей стране – миллиарды, которые нужны для решения других острых проблем, которые есть в каждом городе, и в каждом регионе, – подчеркивает мэр Якутска.

Он также призвал ужесточить административные штрафы за самовыгул собак, вернуть в практику административные наказания для владельцев домашних животных за уклонение от их регистрации. Это позволит, в том числе, существенно сократить рост популяции «бездомышей» за счет хозяйских кобелей, которых хозяева выпускают «погулять» на улицу.

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