В Якутии мужчина в пьяном угаре со второго раза убил приятеля и попытался замести следы

Фото: СК Якутии

В Якутии вынесли приговор 45-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве. Он зарезал своего приятеля, с которым вместе работал на лесопилке над изготовлением деревянных срубов. Конфликт произошел по пьяной лавочке, и что примечательно, убить товарища подсудимый пытался дважды.

Первый раз мужчины поссорились ночью 18 ноября. Во время застолья у них возник конфликт, и якутянин схватился за кухонный нож, которым ударил по плечу товарища и нанес ему резаную рану. На этом ссора благополучно сошла на нет, в полицию пострадавший обращаться не стал.

Плачевный опыт видимо ничему не научил собутыльников, поскольку через несколько дней сценарий повторился. Мужчины также совместно распивали спиртное, поругались, и якутянин снова взялся за нож. На этот раз метким ударом в грудь он моментально убил своего приятеля.

Убийца не захотел сталкиваться с правосудием, поэтому придумал план, как избежать наказания. Он перетащил тело на санях к озеру и утопил его там. После этого мужчина пришел в гости к знакомым сельчанам и заявил, что погибший якобы пропал в тайге.

Однако как только информация дошла до полицейских, хлипкий обман развалился: в течение суток оперативники установили настоящие обстоятельства произошедшего. Полицейские отправили водолазов в озеро, те достали тело погибшего из ледяной воды.

Под весом неоспоримых улик убийца, на стадии предварительного следствия, перестал разыгрывать спектакль и сознался в содеянном. Однако в дальнейшем якутянин снова взялся отрицать вину, возможно по совету адвоката, и сбивчиво перебирал разные версии случившегося на допросах. К примеру, мужчина заявлял, что пьяное убийство на самом деле было необходимой самообороной.

Мужчина заметно усложнил работу следователям: им пришлось провести «десятки допросов», осмотры, заказать различные экспертные исследования. Вина якутянина в итоге все же была доказана. На суде ему предъявили обвинения по двум статьям: о причинении легкого вреда здоровью, когда мужчина лишь ранил собутыльника, и об убийстве. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет.

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