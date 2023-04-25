Куда сходить в День Республики в Якутске в 2023 году: концерты, выставки, спектакли

Фото: Дом дружбы народов Якутии

В четверг, 27 апреля, отмечается День Республики Саха (Якутия), посвященный вступлению в силу Конституции региона в 1991 году. «КП –Якутия» собрала для вас различные мероприятия, которые состоятся в Якутске.

Выставка национальных кукол

Экспозиция «Якутия интернациональная республика» будет представлена в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Время: с 25 апреля по 9 мая, с 14:00

Адрес: Пояркова, 4.

К 95-летию Афанасия Осипова

В картинной галерее академика, классика якутского изобразительного искусства Афанасия Осипова откроется временная экспозиция «Имя Республики» из собрания Национального художественного музея Якутии.

Время: с 26 апреля по 7 мая, 10:00-18:00.

Адрес: Хабарова, 27.

День открытых дверей в мемориальном доме Ойунских

Якутский государственный литературный музей приглашает ознакомиться со своей коллекцией всех желающих. В этот же день состоится видеоконкурс «По следам П.А. Ойунского».

Время: 27 апреля, 10:00-18:00.

Адрес: ул. Октябрьская, 10.

Фото: 2ГИС

Открытие мультимедийной экспозиции «Герои спецоперации»

Музейный комплекс «Россия-Моя история» приглашает на новую выставку графических новелл, разработанных университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание».

Время: 27 апреля, 11:00

Адрес: К.Д. Уткина, 5.

Награждение знаками «ГТО»

Торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Время: 27 апреля, 11:00.

Место проведения: площадь Победы.

Вручение государственных наград России и Якутии

В Доме правительства глава региона Айсен Николаев традиционно наградит выдающихся соотечественников из разных областей.

Время: 27 апреля, 11:00.

Адрес: Якутск, ул. Кирова, 11, Дом Правительства № 1, Зал Республики.

Фото: KP.RU

«Вышитая карта Якутии»

В арт-салоне «Симэх» состоится республиканская акция народных мастеров Якутии.

Время: 27 апреля, 15:00.

Адрес: Старый город, ул. Аржакова, 6.

Премьера от Саха театра

Саха академический театр впервые представит зрителям спектакль «Тулаайах о5о» («Глухой Вилюй») по одноименному произведению якутского писателя Василия Яковлева-Далана.

Время: 27 апреля, 18:00.

Адрес: ул. Орджоникидзе, 1.

Патриотический спектакль от ТЮЗа

Театр юного зрителя покажет постановку «Сахалар ааттарыттан» («От имени якутов»), посвященную 100-летию образования Якутской АССР.

Время: 27 апреля, 18:00.

Адрес: ул. Кирова, 25.

Фото: Якутский педагогический колледж

«Поколение – ТҮМҮҮ»

В ЦСП «Триумф» состоится собрание общественности республики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей

Время: 27 апреля, 19:00.

Адрес: ул. Ойунского, 26.

Выставка-путешествие «Достояние Республики»

Национальный художественный музей Якутии открывает публичную программу к мультимедийной экспозиции «Достояние Республики». В ее рамках пройдут экскурсии и творческие занятия для школьников, арт-медиации с элементами викторины и практикум по линогравюре «Всадник».

Время: 27-29 апреля, с 14:00

Адрес: Кирова, 9, 3 этаж.

Закрытие XX Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола»

В актовом зале Детской школы искусств № 1 состоится концерт-закрытие под поэтичным названием «Миром правит Любовь».

Время: 28 апреля, 18:30.

Адрес: Ярославского, 27.

Фото: Дом дружбы народов Якутии

Игра-викторина по истории Якутии

Ко Дню республики музейный комплекс «Россия-Моя история» проводит викторину.

Время: 29 апреля, 15:00-17:00.

Адрес: К.Д. Уткина, 5.

Экспозиция «Автономная Якутия в 1920-х годах»

Стационарная выставка, посвящённая 125-летию видного политического деятеля Якутии Исидора Барахова, открылась в мемориальном доме-музее имени Максима Аммосова.

Время: 10:00-18:-00, весь апрель.

Адрес: Аммосова, 3/4

Выставка «100 именных алмазов Якутии»

Музейный комплекс «Россия-Моя история» весь год работает выставка уникальных алмазов массой более 50 карат, добытых в Якутии. По указу главы республики камням присвоены имена выдающихся сынов земли Олонхо.

Время: 10:00-18:00, в течение года.

Адрес: К.Д. Уткина, 5.

День Якутии отметят и вне региона. К примеру, церемонии возложения цветов пройдут на могилах писателя Алексея Кулаковского в Москве и лингвиста Семена Новгородова в Санкт-Петербурге. В зале Постпредства республики в белокаменной организуют концерт, а в культурной столице даже традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости приурочат к 27 апреля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.