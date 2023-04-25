Куда сходить в День Республики в Якутске в 2023 году: концерты, выставки, спектакли

Фото: Дом дружбы народов Якутии
В четверг, 27 апреля, отмечается День Республики Саха (Якутия), посвященный вступлению в силу Конституции региона в 1991 году. «КП –Якутия» собрала для вас различные мероприятия, которые состоятся в Якутске.
Экспозиция «Якутия интернациональная республика» будет представлена в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Время: с 25 апреля по 9 мая, с 14:00
Адрес: Пояркова, 4.
В картинной галерее академика, классика якутского изобразительного искусства Афанасия Осипова откроется временная экспозиция «Имя Республики» из собрания Национального художественного музея Якутии.
Время: с 26 апреля по 7 мая, 10:00-18:00.
Адрес: Хабарова, 27.
Якутский государственный литературный музей приглашает ознакомиться со своей коллекцией всех желающих. В этот же день состоится видеоконкурс «По следам П.А. Ойунского».
Время: 27 апреля, 10:00-18:00.
Адрес: ул. Октябрьская, 10.
Фото: 2ГИС
Музейный комплекс «Россия-Моя история» приглашает на новую выставку графических новелл, разработанных университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание».
Время: 27 апреля, 11:00
Адрес: К.Д. Уткина, 5.
Торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Время: 27 апреля, 11:00.
Место проведения: площадь Победы.
В Доме правительства глава региона Айсен Николаев традиционно наградит выдающихся соотечественников из разных областей.
Время: 27 апреля, 11:00.
Адрес: Якутск, ул. Кирова, 11, Дом Правительства № 1, Зал Республики.
Фото: KP.RU
В арт-салоне «Симэх» состоится республиканская акция народных мастеров Якутии.
Время: 27 апреля, 15:00.
Адрес: Старый город, ул. Аржакова, 6.
Саха академический театр впервые представит зрителям спектакль «Тулаайах о5о» («Глухой Вилюй») по одноименному произведению якутского писателя Василия Яковлева-Далана.
Время: 27 апреля, 18:00.
Адрес: ул. Орджоникидзе, 1.
Театр юного зрителя покажет постановку «Сахалар ааттарыттан» («От имени якутов»), посвященную 100-летию образования Якутской АССР.
Время: 27 апреля, 18:00.
Адрес: ул. Кирова, 25.
Фото: Якутский педагогический колледж
В ЦСП «Триумф» состоится собрание общественности республики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей
Время: 27 апреля, 19:00.
Адрес: ул. Ойунского, 26.
Национальный художественный музей Якутии открывает публичную программу к мультимедийной экспозиции «Достояние Республики». В ее рамках пройдут экскурсии и творческие занятия для школьников, арт-медиации с элементами викторины и практикум по линогравюре «Всадник».
Время: 27-29 апреля, с 14:00
Адрес: Кирова, 9, 3 этаж.
В актовом зале Детской школы искусств № 1 состоится концерт-закрытие под поэтичным названием «Миром правит Любовь».
Время: 28 апреля, 18:30.
Адрес: Ярославского, 27.
Фото: Дом дружбы народов Якутии
Ко Дню республики музейный комплекс «Россия-Моя история» проводит викторину.
Время: 29 апреля, 15:00-17:00.
Адрес: К.Д. Уткина, 5.
Стационарная выставка, посвящённая 125-летию видного политического деятеля Якутии Исидора Барахова, открылась в мемориальном доме-музее имени Максима Аммосова.
Время: 10:00-18:-00, весь апрель.
Адрес: Аммосова, 3/4
Музейный комплекс «Россия-Моя история» весь год работает выставка уникальных алмазов массой более 50 карат, добытых в Якутии. По указу главы республики камням присвоены имена выдающихся сынов земли Олонхо.
Время: 10:00-18:00, в течение года.
Адрес: К.Д. Уткина, 5.
День Якутии отметят и вне региона. К примеру, церемонии возложения цветов пройдут на могилах писателя Алексея Кулаковского в Москве и лингвиста Семена Новгородова в Санкт-Петербурге. В зале Постпредства республики в белокаменной организуют концерт, а в культурной столице даже традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости приурочат к 27 апреля.
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