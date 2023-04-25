«Воздержитесь от поездки». Как в Якутии дорожники вытаскивали провалившиеся под лед фуры

Фото: «Дороги Арктики»

Аккурат 21 апреля, когда участок сезонной региональной дороги «Индигир» от поселка Усть-Нера до села Хонуу в Якутии закрыли, поступил звонок о том, что в местности Тыаллах под лед провалились два большегруза, сообщила пресс-служба предприятия «Дороги Арктики».

Фото: «Дороги Арктики»

Это в 175 километрах от Усть-Неры. Под лед ушли КамАЗ и тягач Scania. Они направлялись в сторону села Хонуу, везли товар.

В это время на сложных участках дежурила момская бригада дорожников. Они пришли на помощь застрявшим водителям на трех бульдозерах и «Урале». Мужикам пришлось сильно попотеть, чтобы вытащить такие махины из ледяного плена. Предлагаем вам самим посмотреть видео, как это было.

Обе фуры вытащили и доставили в село Тебюлях Момского района. Дорожники обращаются с просьбой к дальнобойщикам и водителям.

«В период снижения грузоподъемности дорог и тем более после закрытия дорог воздержитесь от поездки. В лучшем случае вы можете застрять, в худшем — потерять технику и пострадать сами», — пишет начальник момского участка Константин Терешкин.

Кроме того, дорожники отмечают, что именно большегрузы, которые ездят весной в период снижения грузоподъемности, являются причиной плохой дороги в начале действия автозимника.

«Под их колесами образовываются колеи, когда открываем зимник, и когда снега мало, дороги бывают неровные, ухабистые», — говорит Терешкин.

Напомним, 23 апреля в Якутии также под лед провалился большегруз Volvo — в Нижнеколымском районе. Водитель еле успел выскочить из кабины. Об этом случае можно прочитать здесь.

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