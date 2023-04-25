Названы самые популярные в Якутии соцсеть и мессенджер

Фото: Анастасия ОСИПОВА

ЦУР Якутии провел социологическое исследование, посвященное популярности социальных сетей и мессенджеров среди жителей республики.

Выяснилось, что самой востребованной соцсетью оказалась «ВКонтакте», которой пользуются 74% респондентов. На втором месте расположился YouTube с 55%, а на третьем — «Одноклассники» с 26%.

По сравнению с предыдущим исследованием в сентябре 2022 года, доля пользователей YouTube снизилась на 15%. На четвертом месте оказался Instagram* с 22%, TikTok занял пятое место с 20%.

Как отметил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин, аудитория соцсетей имеет различные характеристики по возрасту и месту жительства.

«„ВКонтакте“ предпочитают горожане до 35 лет, YouTube — молодежь от 18 до 24 лет из Якутска, а „Одноклассники“ — старшее поколение из промышленных районов», — подчеркнул Десяткин.

Среди мессенджеров лидером стал WhatsApp, которым пользуются 88% опрошенных. На втором месте — Telegram с 61%.

Самыми популярными источниками информации респонденты назвали каналы в Telegram и группы в Вконтакте (по 43%), а также телевидение (39%).

Отмечается, что опрос был проведен в апреле в соцсетях по репрезентативной выборке.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.