Сардана Трофимова заняла второе место среди женщин на Белградском марафоне

Фото: Across the Runiverse

Бегунья из Якутии Сардана Трофимова заняла второе место среди женщин на 36-м Белградском марафоне в Сербии.

Ее результат — 2:32:35. Сардана на 2 минуты и 5 секунд отстала от спортсменки из Эфиопии Фейне Гудето Гемеды.

В общем зачете, включая мужчин, якутянка стала шестой.

Фото: bgdmarathon.org

Забег стартовал в 09:00 (в 16:00 по якутскому времени) 23 апреля в Белграде. Судя по данным с сайта марафона, в нем приняли участие 984 человека.

О впечатлении Сарданы от города можно прочитать здесь.

Напомним, якутянка выступает на международных стартах от Киргизии. Это не значит, что она отказалась от гражданства России. О том, почему так произошло, — здесь.

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