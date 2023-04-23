«Жить здесь и сейчас». Якутянки пробежали в купальниках по снегу

Фото: lana_hami

В субботу, 22 апреля, активные якутянки из города Алдан пробежали в купальниках по снегу и завершили сезон Ice Baby.

Видео- и фотоотчет опубликовала на своей странице в соцсети организатор и участница забега Светлана Хамидулина.

«Хочешь выйти из зоны комфорта, но нечего надеть... Надевай купальник и беги! Ровно полгода назад, 22 октября, мы бежали самый первый наш забег в купальниках. И так случилось, что сегодня, 22 апреля, мы завершаем этот сезон», — передает бегунья.

Посмотрите на видео, как это было.

Светлана работает фотографом, и ей часто приходят разного рода смелые задумки. И забег в купальниках Ice Baby — одна из них.

«Многие хотели сбросить лишние килограммы к этому забегу, но успели только набрать. Но так можно всю жизнь пропустить мимо, в ожидании идеальной формы, настроения и т.д. Жить здесь и сейчас. Другой жизни не будет», — писала еще в начале сезона, в октябре, якутянка.

Как она призналась, эмоции зашкаливали и было совсем не холодно.

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