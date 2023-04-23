«Моя жизнь изменилась на до и после». Якутяне рассказали о ликвидации последствий Чернобыльской аварии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимиру Шестакову был 21 год, когда его отправили на ликвидацию последствий катастрофы, произедшей на Чернобыльской атомной электростанции. Увиденное произвело на молодого человека неизгладимое впечатление. И его жизнь изменилась на до и после.

Другой участник ликвидационных работ из Якутии Адиль Мамедов провел 28 дней в самом эпицентре событий — в Припяти.

О своей работе тогда мужчины рассказали на встрече с молодежью, организованной Службой спасения Якутии в Центре предупреждения и профилактики ЧС РС(Я).

С виду все как у всех — весна, все вокруг цветет

Шестаков поехал на место спустя два месяца после окончания Казанского высшего военного танкового училища. Молодого лейтенанта из Якутии поставили командовать химической ротой.

«Село, в котором мы работали, находилось в 300 км от Чернобыля. Задачи разные ставили: проводить дезактивацию, эвакуировать жителей деревни на безопасные территории.

У каждого был дозиметр, измеряли, какую дозу кто получил. Также был дозиметрист, который проверял каждого, начиная с солдата, заканчивая командиром. Замерял фон и давал решения, можно ли идти в то или иное помещение.

Радиация — угроза невидимая. С виду все как у всех — весна, все вокруг цветет, природа просыпается, цветы цвели, яблони.

В то время я был военным, привыкшим к оружию, обученным воевать. Но при ликвидации последствий катастрофы моим оружием были солдаты, люди, души человеческие, — вспоминает Владимир. — Моя жизнь изменилась на до и после. Это моя трагедия, моя боль».

Спустя какое-то время его назначили помощником, а после — начальником штаба.

Владимир Шестаков. Фото: Служба спасения Якутии

Мужчина не считает себя героем. Однако единственная государственная награда, которой он гордится, — это медаль «За спасение погибавших», которую ему вручили после работы на Чернобыльской АЭС.

Провел 28 дней в самом эпицентре

Другой участник тех событий Адиль Мамедов в тот год служил в строительных войсках. Его направили в самый эпицентр — в Припять. Этот ныне покинутый город расположен всего в 3 км от Чернобыльской АЭС.

Там он провел 28 дней.

«Каждое утро перед выходом на работу врачи проверяли состояние здоровья и только после этого допускали к деятельности. В полном обмундировании (костюме ОЗК, чулках, перчатках, плаще в противогазе) работали по 40-60 минут, затем сдавали технику и средства защиты на обеззараживание. Когда работали, глаза сильно слезились, в воздухе будто стоял туман, было тяжело дышать, жарко. Мы расчищали все», — поделился Адиль.

Почле Чернобыля Мамедов участвовал в ликвидационных работах после Кыштымской аварии на химкомбинате «Маяк» под Челябинском.

«До 1989 года она не была широко известна, знали только немногие — те, кто непосредственно являлся ликвидатором этой аварии», — говорит он.

Адиль больше 50 лет жил в Нюрбинском районе, в Якутске — третий год.

Адиль Мамедов (второй слева). Фото: Служба спасения Якутии

Справка

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года вследствие разрушения реактора энергоблока. Она расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано все население — более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий участвовало свыше 500 тысяч человек.

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