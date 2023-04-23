Сардана Трофимова бежит Белградский марафон в Сербии

Фото: sardanatrofimova

Сегодня, 23 апреля, в Сербии состоится 36-й Белградский марафон, в нем примет участие бегунья из Якутии Сардана Трофимова.

Спортсменка сообщила об этом на своей странице в соцсети. Ее стартовый номер — 12.

Забег начнется в 09:00 (16:00 по якутскому времени).

«Буквы пишутся на русском. Я думала, изи (легко) будет понимать сербов. Но когда говорят, ничего не понятно. Я еще в центре не была, но Белград мне очень нравится», — пишет якутянка.

Напомним, в прошлом году Сардана получила второе гражданство — Киргизии. И на международных стартах она представляет именно эту страну. Тогда нашлись люди, которые сочли это ее решение предательством. Но спортсменка пошла на такой шаг, чтобы исполнить свою заветную мечту — попасть на Олимпиаду. Ее ответ хейтерам можно прочитать здесь.

Уже много лет Сардана упорно идет к своей цели. Но каждый раз на ее пути возникают препятствия, и по не зависящим от нее причинам она пропускает одну Олимпиаду за другой. И все это время за ее борьбой за Олимп следят земляки, якутяне.

В состав сборной России по легкой атлетике Сардана вошла еще в 2015 году. А потом якутянку включили в заветный список участников-олимпийцев в Бразилии. Казалось бы, мечта сбылась. Но она не попала на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Причина: сборную России по легкой атлетике дисквалифицировали из-за допингового скандала.

Потом она не попала на Олимпиаду в Токио в 2021 году, хотя выполнила олимпийский норматив на марафон — 2:27:08 и имела нейтральный статус. Так как из-за санкций по линии Олимпийского комитета в отношении российских спортсменов только десять легкоатлетов получили путевку. В основном это были прыгуны.

Следующая Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году. Возможно, это последний шанс для 35-летней спортсменки.

Пожелаем же Сардане удачи и легких ног!

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