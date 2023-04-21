«Вперед, девочки!» Особенные двойняшки вдохновляют взрослых любить жизнь

Фото предоставлено мамой двойняшек

Сестренкам-двойняшкам Эмме и Софии один год и восемь месяцев. Малышки растут в любви и заботе в семье Оконешниковых из Якутии.

Когда им исполнился один год, их мама приняла нелегкое решение — открылась миру и рассказала об их жизни. Сделать это было непросто, потому что у младшей девочки, Эммы, есть особенность — она родилась без стопы и у нее укорочены пальцы левой руки. Диагноз этот называется синдром амниотических перетяжек, или синдром Симонара.

«Пора открыться». Фото: liza_okoneshnikova

Узнали об этом Оконешниковы на 20-й неделе беременности. Принять это было тяжело. Лиза, мама двойняшек, много думала об этом, переживала, но потом взяла себя в руки и решила не прятать стыдливо особенность дочери, а смело заявить всем и стать примером.

«Вдохновляю любить жизнь», — написано в шапке ее страницы в соцсети.

Мы связались с Лизой и попросили разрешения написать о ее семье статью. После долгих раздумий она наконец решилась довериться корреспонденту и читателям «КП — Якутия».

Через множество попыток пошла сама в 1 год и 3 месяца

Старшая из сестер София встала на ноги и пошла рано — в одиннадцать месяцев. У младшей Эммы на это ушло чуть больше времени. Врачи говорили, что она пойдет только в два года. Но в девять месяцев у нее уже появился свой первый протез. Раз за разом Эммочка делала попытки, не сдавалась и — справилась. И, несмотря на особенность, пошла в один год и три месяца. Сильная и упорная девочка!

«Первый протез нам сделали бесплатно в одной компании, занимающейся их изготовлением. Он простенький и легкий, но нам такой и нужен был. А недавно мы получили, тоже бесплатно, по индивидуальной программе реабилитации новый, «взрослый» протез. Он тяжелее», — делится мама двойняшек.

Сейчас Эмма привыкает к нему и уже даже бегает.

Обожают якутский суп

Девочки, как и все двойняшки, хоть и похожи, абсолютно разные. И им не чужды обычные сестринские войнушки из-за какой-нибудь игрушки.

«София как ураган, ей нужно ходить, бегать, прыгать. А Эмма, наоборот, более усидчивая, серьезная дама. Обычно она подолгу сидит и играет с лего и кубиками. А София начинает вмешиваться, отбирать игрушки. И происходит скандал», — смеется их мама.

Но есть и общие интересы. Например, книги. Лиза специально заказывает с родины якутские книжки (семья переехала в Москву).

«Они вдвоем очень их любят. Везде их находят и притаскивают нам, чтобы мы им рассказали, показали. Не знаю, прямо такая трепетная любовь к книгам. А самая любимая у них это издательства «Бичик». Там русские, английские и якутские слова — мама, папа и т.д. (имеется в виду «Якутский, русский, английский в картинках»). И они вот за эту книжку часто дерутся», — сказала вдруг наша собеседница.

Это было очень неожиданно и приятно слышать, т.к. так уж сложилось, что составитель этой книги я. Вот такой сюрприз.

А еще девочки обожают якутский суп и вареное мясо. Уплетают за милую душу.

Хотим поехать семьей на ысыах

Вообще, Лиза старается учить дочерей родной культуре и языку. Они уже знают много слов. Одни из первых — таһырдьа, үлэлии и любимый миин (на улицу, на работу и суп).

В прошлом году семья приезжала на лето в Якутск. Здесь их всегда ждут родные. Город сестренкам очень понравился, но из-за комаров и ремонтируемых дорог гуляли не так часто, как хотелось бы. И на национальный праздник ысыах не съездили: подумали, что девочки еще слишком малы.

«Очень хотим в этом году на ысыах. Но мы смотрели билеты, а они по 40 тысяч рублей на человека стоят», — сокрушается Лиза.

Вперед, девочки!

Скоро Эмма с Софией подрастут и придет пора идти в садик, сделать первые шаги к самостоятельной жизни. Их мама за них переживает, но в то же время верит в своих дочерей. Ведь сестры хоть и дерутся часто, все равно очень любят и заботятся друг о друге.

София и Эмма еще очень малы, но уже вдохновляют столько людей. На их страницу liza_okoneshnikova в инстаграме (запрещен в России) подписано 18,3 тысячи человек. Пока они не понимают, какой пример они подают взрослым. Но через несколько лет подрастут и, уверены, поймут.

И еще, наверно, прочитают эту статью о себе. И следующие слова мы хотим адресовать именно вам: дерзайте, девочки! Вперед! Вы СУПЕР!

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