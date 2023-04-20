Работа в АЛРОСА: призвание и возможности

Оператор пульта управления Айхальского ГОКа Неля Барабанова. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

Помимо алмазно-бриллиантового комплекса, в группе есть компании, которые обеспечивают деятельность добывающих предприятий, геологоразведочный, энергетический и транспортный комплекс, научно-исследовательский институт и десятки других активов, включая социальные. О том, как работается в огромной алмазной корпорации, кто и почему становится частью команды, читайте в нашем материале.

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ

Более 40% нынешних работников трудятся на предприятиях АЛРОСА уже больше 10 лет. Немало и тех, кто имеет стаж в компании более 25 лет и носит почетное звание «Ветеран АЛРОСА».

- Мы гордимся нашими сотрудниками и очень ценим их вклад в развитие алмазодобывающей промышленности. Компания не только поддерживает ветеранов, но и непрерывно совершенствует подходы к привлечению новых сотрудников, молодых специалистов для развития кадрового потенциала с надеждой на то, что они, как и нынешние ветераны, захотят остаться с нами надолго, - отмечает заместитель генерального директора АЛРОСА Ольга Макарова.

Средний возраст работников составляет 41 год, при этом 13% от общего числа работников - это молодые специалисты. Для них компания предлагает специальные программы, включая наставничество и профессиональную подготовку, а также тренинги, справочники и сервисы для легкой адаптации.

Давид Захаров был приглашен на работу горным мастером в горнотранспортный комплекс. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ

Давиду Захарову 25 лет, в Удачнинский ГОК он устроился прошлым летом. Отправил резюме и был приглашен на работу горным мастером в горнотранспортный комплекс. Опытные коллеги и образование взрывника, которое он получил в 2021 году в Московском университете стали и сплавов (НИТУ МИСиС), позволили ему быстро освоиться на рабочем месте. Давид работает на участке буровзрывных работ и часто бывает на карьере «Зарница» и на складах взрывчатых веществ.

- Каждое утро я выдаю наряд-задания взрывникам и машинистам буровых установок, а также передаю сводку за прошедшую ночную смену. На «Зарнице» проходит один взрыв в неделю. Стараюсь делать свою работу качественно, но пока опыт работы небольшой, поэтому часто советуюсь с коллегами по цеху. В Удачном, куда я приехал из Якутска, есть все необходимое для работы и досуга. Работать в АЛРОСА очень комфортно, условия благоприятные, например за жилье компенсируют часть затрат как молодому специалисту, - рассказывает Давид.

А пока молодые специалисты только осваиваются на рабочем месте, свой многолетний труд в АЛРОСА ни на что не променяют ветераны, связавшие жизнь с компанией.

КОЛЛЕКТИВ КАК СЕМЬЯ

Оператором пульта управления Айхальского ГОКа Неля Барабанова работает вот уже более 20 лет. До этого трудилась на обогатительной фабрике, отвечала за работу рентгенолюминесцентных сепараторов. За несколько лет изучила весь технологический процесс обогащения алмазоносной руды и песков, что очень помогло ей впоследствии на новом рабочем месте за операторскими мониторами. Сегодня она делится своим богатым производственным опытом с коллегами и молодежью.

- Я помню свои первые шаги в новой профессии сепараторщика на фабрике № 14 в марте 1996 года. Моим наставником был мастер участка обогащения Олег Викторович Комаров, высококлассный специалист и замечательный человек, научивший меня всем азам профессии. Самым запоминающимся событием для меня стал запуск фабрики с проектной годовой производительностью 10 миллионов тонн руды. Для меня осознанная трудовая деятельность началась именно на Обогатительной фабрике № 14. И с тех пор я чувствую себя на своем месте. Здесь мне все близко, знакомо, дорого. Здесь и коллектив уже как семья, - признается ветеран АЛРОСА.

Старший лаборант химического анализа промсанлаборатории Айхальского ГОКа, заслуженный работник комбината, ветеран АЛРОСА Татьяна Загребельная. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ

- Моих родителей айхальцы до сих пор тепло вспоминают, - говорит старший лаборант химического анализа промсанлаборатории Айхальского ГОКа, заслуженный работник комбината, ветеран АЛРОСА Татьяна Загребельная. - Папа, Виктор Григорьевич Климчук, работал сварщиком, потом механиком на фабрике № 14. Его знали как отличного мастера, который обучил немало молодых специалистов. Мама, Людмила Ипполитовна, заслуженный работник Айхальского ГОКа.

Сама Татьяна начала свою трудовую деятельность в 1996 году лаборантом в промышленно-санитарной лаборатории Айхальского ГОКа.

- Меня направили в молодой, дружный коллектив, где я получила колоссальный практический опыт. Благодаря новым навыкам и знаниям смогла погрузиться во все тонкости производственного процесса цехов Айхальского ГОКа. Освоив новую профессию, я искренне полюбила свою работу. И вот уже 27 лет жизни я посвятила работе в лаборатории. За все это время я четко осознала, насколько важно то, что мы делаем. Наша профессия - важнейшее звено в горно-обогатительном производстве. Вместе с коллегами мы следим за соблюдением экологических требований в процессе производства. Работа эта очень важна и ответственна. Отмечу, что АЛРОСА регулярно проводит обновление технического оборудования, средств измерения, внедряются новые методы проведения анализов, вместе с тем повышается и профессиональный уровень всего коллектива, - добавляет она.

СПРАВКА КП

Социальный пакет работника АЛРОСА включает дополнительные льготы, компенсации и преимущества сверх установленных законодательством норм, среди которых ДМС, бесплатный проезд в отпуск, питание, фитнес, различные надбавки и компенсации, в том числе процентов по ипотеке, и многое другое. Группа регулярно заключает с профсоюзом коллективный договор, направленный на защиту трудовых прав и интересов работников.