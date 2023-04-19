Опубликованы видео падения охранника на стройке в Якутске и неожиданные подробности

Та самая стройка на Кульбертинова. Фото: KP.RU

Поздно вечером 18 апреля на строящейся площадке на улице Кульбертинова в Якутске произошел несчастный случай — охранник во время обхода упал в пробуренную для сваи яму. Редакция «КП — Якутия» узнала подробности происшествия.

Видео как спасали охранника можно посмотреть по этой ссылке.

Что за стройка? Это будущая школа в микрорайоне ДСК на 990 учащихся. Генеральный подрядчик — АО ИФК «РФА-Инвест».

Фото: KP.RU

На месте стройки установлено видеонаблюдение. С утра генподрядчик съездил на место и по камерам восстановил картину произошедшего. Скважина была закрыта — там лежали доски, паллеты. На видео видно, как охранник целенаправленно подходит к ней, почему-то поднимает закрывавший паллет. А потом он падает.

Он был один. Рабочее время уже закончилось, и никого рядом не было. Спасателей вызвал сам.

Как видно на видео, мужчина упал в 19:50. А вызов в службу спасения поступил в 21:58. Т.е. охранник пролежал в яме два часа. Возможно, он потерял сознание или связь в яме плохо ловила. А может, просто было неудобно достать телефон в узкой скважине.

Глубина ямы, как оказалось, не 12-15 метров, а 10. Это как трехэтажное здание.

Пострадавший в больнице. Но врачи пока не говорят о его состоянии. Предположительно, у него переломы.

«В связи с происшествием на стройке, когда охранник упал в скважину для сваи, в настоящее время проводятся все необходимые действия. Извещения о происшествии направляются в контролирующие органы. Уже известно, что скважина в момент происшествия была закрыта, полную картину выяснит комиссия <…> Представитель компании войдет в состав комиссии, которую, в соответствии с законодательством, создает работодатель пострадавшего — ООО «ЧОП Боотур», осуществляющее охрану объекта», — комментарий пресс-службы АО «РИК Плюс».

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