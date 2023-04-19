Требовали 2,5 миллиона. В Якутии вынесли приговор банде вымогателей

Фото: МВД по Якутии

3 апреля Мирнинский районный суд признал виновными троих мужчин в вымогательстве с угрозой применения насилия, сообщает прокуратура Якутии.

Криминальная история в совершенно в духе лихих 90-х разыгралась в Мирном с декабря 2018 по июнь 2020 года. Четверо мужчин разных возрастов от 35 до 65 лет решили вымогать деньги у обеспеченного жителя Мирного. Трое из них ранее были уже неоднократно судимы.

Чтобы мужчина был сговорчивее, рэкетиры обещали расправиться с ним и его родственниками, а также уничтожить имущество. Испуганный мужчина выплачивал «дань» довольно долго, но аппетиты вымогателей только росли. В июне 2020 года они потребовали у него 2,5 миллиона рублей.

Потерпевший не выдержал такого давления и все-таки решил обратиться в правоохранительные органы. Он обещал рэкетирам, что передаст им часть суммы, а именно 250 тысяч рублей. Встреча проходила под контролем силовиков, когда вымогатели получили деньги наличными, их сразу задержали. Всего они успели «выдоить» из потерпевшего 900 тысяч рублей.

Стали известны личности вымогателей. Это Зураб Иобидзе, Илья Сергушкин, Роман Ставицкий и Александр Домрачев. Им предъявили обвинения в вымогательстве под угрозой применения насилия в особо крупном размере.

Суд приговорил трех подсудимых к наказаниям в виде лишения свободы сроком на 9 лет, 7 лет 6 месяцев, 7 лет 2 месяца соответственно в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что уголовное дело в отношении одного подсудимого прекращено в связи с его смертью. Приговор суда в законную силу не вступил. И судя по картотеке суда, подана апелляция.

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