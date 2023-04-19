Перед встречей с бывшей житель Якутии незаконно обрезал охотничье ружье

Житель Якутии решил сходить "в гости" к бывшей жене с обрезом охотничьего ружья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед судом предстал житель Нерюнгринского района за незаконное хранение огнестрельного оружия и его самостоятельную переделку, сообщает прокуратура Якутии

В одном из поселков мужчина решил поговорить со своей бывшей женой. Предположив, что у этой встречи могут быть негативные последстьвия решил вооружиться. По его словам, сделал это, чтобы себя обезопасить. Для этого он взял свое незарегистрированное охотничье ружье и с помощью угло-шлифовальной машины укоротил ствол и ложе оружия.

С этим новоделом он отправился «в гости». Прогулка с обрезом по поселку напугала местных жителей, которые сразу же заявили об этом факте в полицию. Правоохранители изъяли оружие.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 (незаконная переделка огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы по одной статье и еще 5 лет по второй.

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